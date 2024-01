Nastavak saradnje na osnivanju kreditno-garantnog fonda u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saradnja predstavnika Vlade i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) biće, kako je saopšteno, nastavljena i u narednom periodu kako bi kreditno-garantni fond bio osnovan u što kraćem roku.

Potpredsjednik Vlade, Nik Gjeloshaj se sa ministrom finansija Novicom Vukovićem sastao sa šefom Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Crnoj Gori, Remonom Zakariom, kojem se zahvalio na podršci koju ta banka pruža Crnoj Gori u više oblasti, sve u cilju jačanja crnogorske privrede.

Gjeloshaj je naglasio i veoma značajnu podršku u izradi zakonskog rješenja za osnivanje kreditno garantnog fonda.

Zakaria je naveo da je cilj da se u Crnoj Gori kreira nezavisan, trajan, samoodrživ i kredibilan garantni fond na osnovu iskustva najboljih praksi iz cijelog svijeta i okruženja, kako bi se, prije svega, poboljšao pristup finansiranju mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori.

Nakon kratke prezentacije planiranog modela za osnivanje garantnog fonda od angažovanih konsultanata EBRD-a, predstavnici Vlade su iznijeli svoje stavove i predloge u pravcu različitih modaliteta predloženog modela, naročito u segmentu predloženog osnivačkog kapitala, sve u cilju obezbjeđivanja dugoročne budžetske finansijske stabilnosti.

Sagovornici su se složili da bi kreditno-garantni fond trebalo da omogući komercijalnim bankama da plasiraju više sredstava u finansiranju malih i srednjih preduzeća (MSP) i na taj način doprinesu rastu bruto domaćeg proizvoda (BDP) i zaposlenosti u Crnoj Gori.

