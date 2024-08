Najbolja trgovinska sedmica od prošlog novembra

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Berzanski indeksi na Wall Streetu završili su petak s najboljom trgovinskom sedmicom od prošlog novembra, a širi indeks Standard & Poor’s 500 napredovao je sedam dana zaredom, uključujući petak.

Sva tri centralna indeksa u petak su porasla 0,2 odsto, a ulagači sada čekaju smanjenje kamata nakon dobrih vijesti o inflaciji, prenosi SEEbiz.

S&P 500 je u protekloj sedmici napredovao 3,9 odsto na 5554,25 bodova. Industrijski indeks Dow Jones porastao je 2,9 odsto, na 40.659,76 bodova, a tehnološki indeks Nasdaq Composite 5,3 odsto, na 17.631,72 boda.

Trgovanje u ponedjeljak bilo je prigušeno, a indeksi su zaključili dan mješovito. Dow Jones izgubio je 0,36 odsto, S&P 500 ostao je na nivou od petka, a Nasdaq je ojačao 0,21 odsto.

Izvještaj američkog ministarstva rada o smanjenju inflacije na nivou proizvođačkih cijena poguralo je u utorak berzanske indekse naviše. Indeks proizvođačkih cijena porastao je u julu samo 2,2 odsto na godišnjem nivou nakon rasta od 2,7 odsto u junu.

Podaci ministarstva nadmašili su očekivanja analitičara i Dow Jones je ojačao 1,04 odsto, S&P 500 1,68 odsto, a Nasdaq 2,43 odsto.

Dobro raspoloženje na berzama nastavilo se i u srijedu, kada je Ministarstvo rada izvijestilo o porastu potrošačkih cijena u julu od samo 2,9 odsto na godišnjem nivou. Nasdaq je pao minimalnih 0,03 odsto, dok su S&P 500 i Dow Jones napredovali 0,38 odnosno 0,61 odsto.

Dobre vijesti o inflaciji ulagači su pribavili i u četvrtak, kada je Dow Jones napredovao 1,39 odsto, S&P 500 1,61 odsto, a Nasdaq 2,34 odsto.

Razveselio ih je izvještaj Ministarstva trgovine o porastu maloprodaje od jedan odsto u julu. Izvještaj američke centralne banke, Federalnih rezerfi (Fed) o industrijskoj proizvodnji bio je nešto lošiji, ali to nije zabrinulo ulagače.

Industrijska proizvodnja u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) pala je u julu 0,6 odsto u odnosu na jun, ali isključivo zbog problema s uraganom Beryl.

Ministarstvo trgovine izvijestilo je u četvrtak da su američke poslovne zalihe porasle 0,3 odsto na 2567,2 milijarde USD u junu u odnosu na maj, što je 2,1 odsto više u odnosu na jun prošle godine.

Povrh dobre sedmice, Univerzitet Mičigen izvijestio je u petak da je njegov indeks raspoloženja američkih potrošača o privredi napredovao početkom avgusta s konačne julske vrijednosti od 66,4 na 67,8 bodova.

Ovo je bio prvi porast indeksa nakon pet mjeseci uzastopnog pada i uglavnom je posljedica boljeg raspoloženja među demokratima nakon što je američki predsjednik Joe Biden prepustio kampanju za drugi mandat potpredsjednici Kamali Harris.

U petak je Ministarstvo trgovine izvijestilo da je u julu izgrađeno 1,283 miliona novih domova na godišnjem nivou, što je 6,8 odsto manje nego u junu i najmanje od maja 2020. Stambeno tržište tako ostaje Ahilova peta američkog ekonomskog oporavka nakon pandemije covida-19, jer svugdje drugdje stvari idu na bolje.

Indeks S&P 500 ove je godine porastao 16,4 odsto, Dow Jones 7,9 odsto, a Nasdaq 17,5 odsto.

