Na radionici u Podgorici prikazani načini rješavanja potencijalnih kriza

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) učestvuje u projektu Krizni menadžment i upravljanje u turizmu, u cilju boljeg upravljanja u turističkom sektoru čineći ga spremnim da efikasno odgovori na krizne situacije.

Iz NTO-a je saopšteno da projekat organizuje Evropski savjet za inovacije i izvršna agencija za mala i srednja preduzeća (EISMEA), a finansira Evropska komisija.

„NTO je punopravni član Evropske komisije za putovanja (ETC), pa je ovaj projekat osmišljen kao podrška članicama u upravljanju, tačnije u unapređivanju procjena rizika, identifikaciji potencijalnih slabih tačaka koje će dovesti do izrade akcionog plana sa predlozima konkretnih mjera za ublažavanje i sprečavanje uticaja krize na turizam“, objasnili su iz NTO-a.

Nakon održana tri onlajn sastanka, na kojima su pružene potrebne informacije i popunjena četiri upitnika, koja se odnose na ovu temu, NTO je organizovala poslovnu radionicu u Podgorici na kojoj su se na konkretnim primjerima prikazali načini za rješavanje mogućih kriznih situacija i koji će u završnoj fazi projekta biti usvojeni i finalizovani.

Radionicu je vodio njemački ekspert Matthias Beyer, koji je u interaktivnoj sesiji, prezentovao vježbu procjene rizika i moguće mjere unapređenja upravljanja rizicima koji na našem podnedblju predstavljaju potencijalnu opasnost. Predstavljen je i predlog akcionog plana, te je uslijedila rasprava sa učesnicima o mjerama poboljšavanja upravljanja i spremnosti destinacije za reagovanje u kriznim situacijama.

“Projekat ima za cilj da unaprijedi upravljanje u turističkom ekosistemu EU čineći ga otpornijim i spremnijim za odolijevanje, upravljanje i ublažavanje kriza. Crna Gora je jedna od 50 odabranih evropskih destinacija koje učestvuju u ovom projektu. Kao generalni direktor njemačke konsultanske kuće u turizmu Mascontour, bio sam predavač na jednodnevnoj radionici na kojoj je izvršena procjena rizika za turizam u Crnoj Gori, kako bi se razvile inicijalne mjere za poboljšavanje upravljanja i otpornosti i osmišljava akcioni plan“, rekao je Beyer.

On je naveo da su danas imali interaktivnu i produktivnu radionicu, a akcioni plan, koji će služiti kao osnova za buduću prevenciju rizika i jačanje otpornosti turističkog sektora, će kompletirati u nastavku projekta, na daljim onlajn radionicama.

Beyer je dodao da je izuzetno zadovoljan kako je protekla radionica i koliko su se svi učesnici potrudili da daju svoj doprinos.

Pored predstavnika NTO, radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Aerodroma Crne Gore, nacionalnog avio prevoznika Air Montenegro, Privredne komore (PKCG), kao lokalnih turističkih organizacija Bara i Budve.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS