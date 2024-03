Mulešković: Već krajem maja vratiće se stare cijene

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcije limitiranih cijena u marketima ne daju dugoročne rezultate, saopštio je ekonomski analitičar, Mirza Mulešković, i dodao da će se već krajem maja vratiti stare cijene.

“Koncept same akcije je bolji ove godine, jer imate konkretne proizvode koje su definisani, ali ono što, po mom mišljenju, nije dobro, jeste da ovakve akcije ne daju dugoročne rezultate”, kazao je Mulešković u Jutarnjem programu TVCG, komentarišući Vladinu akciju smanjenja marži kojom su limitirane cijene određenih proizvoda u marketima.

Mulešković je ocijenio da su ovakve akcije dobre u jednom dijelu, ali da bi se borilo sa inflacijom treba više da se radi na održivosti privrede, prenosi portal RTCG.

On očekuje da će stopa inflacije opadati iz mjeseca u mjesec.

“Moramo da imamo set mjera i dobro programirane mjere. Šta ćemo nakon ove akcije, jer ne možete cijele godine da imate akcije i popuste na određene proizvode, već morate da imate kvalitetan set mjera koji će da podrži privredu, da dugoročno radimo na stabilizaciji cijena, jer teško da može doći do smenjenja cijena ove godine”, kazao je Mulešković.

Dometi akcije će trajati dok traje ta akcija, dva mjeseca kako je propisano, do kraja maja.

“Već na kraju maja vi ćete imati povratak cijena ovih 43 proizvoda na staro, ili će čak određene cijene da budu veće”, dodao je Mulešković.

On je poručio da je dobro da je počelo makar nešto da se radi po pitanju borbe protiv inflacije, jer osim dvije akcije, Stop inflacije 1 i 2, nije bilo ništa u prethodne dvije godine.

“Prije nove godine smo čuli da će biti mjere koje se odnose na borbu protiv inflacije. Nijesmo ih vidjeli u budžetu i bilo je jasno da nećemo imati određene konkretne mjere. Ali, ovakve mjere su dobre u jednom dijelu, jer jednoj grupaciji građana mogu da pomognu da kupuje određene proizvode po nižim cijenama”, kazao je Mulešković.

Vlada je, kako je saopštio, donijela odluku koja je restriktivna i koja ograničava marže.

Prethodne dvije akcije su, prema riječima Mulešković, bile dobrovoljne, i trgovci su mogli da uključe bilo koje proizvode.

“Ono što možemo reći da prethodna jeste možda bolja iz ugla dobrovoljnosti. Imali smo mnogo više proizvoda i sami se možemo sjetiti da su trgovci uključivali mnogo više proizvoda, ali moram da priznam da se i ta akcija bila pretvorila u određenu katalošku akciju”, zaključio je Mulešković.

