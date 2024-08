Mujović traži smjenu Odbora direktora EPCG Solar gradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar energetike, Saša Mujović, tražio je danas od Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG) da pokrenu postupak smjene Odbora direktora EPCG Solar gradnje.

Mujović je, kako je saopšteno iz njegovog resora, iznenađen odlukama Odbora direktora EPCG Solar gradnja koji ne samo da nijesu u skladu sa dogovorenim principima rada koji su usaglašeni na redovnim kolegijumima u Ministarstvu energetike, već su i suprotne osnovnim postulatima saradnje na relaciji Ministarstvo-energetski subjekti.

“Odbor direktora EPCG Solar gradnja smijenio je izvršnu direktoricu Valeriju Saveljić bez bilo kakve argumentacije o propustima u radu koje je eventualno počinila, što navodi na sumnju da se radi o politički motivisanoj smjeni. Ministarstvo, kao ni ministar lično, ne žele da budu dio toga”, navodi se u saopštenju.

Dodatno, EPCG će, kako se dodaje, biti u obavezi da isplati pozamašnu novčanu nadoknadu gospođi Saveljić, a po osnovu raskida ugovora. Ovo je posebno važno zbog dolazeće naredne godine i velikih troškova kojima će biti izložena EPCG.

“Iznenađujuće je i da se ovakve odluke donose uprkos dogovoru da se u septembru razmotre poslovni aranžmani kompanija i rezultati u prvih pola godine, nakon čega bi uslijedili i dalji potezi u kadrovskom smislu, kao i u formuliranju biznis planova”, rekli su iz Ministarstva.

Zbog svega navedenog, Mujović je pokrenuo proceduru smjene Odbora direktora EPCG Solar gradnje, kao logičnog i jedinog mogućeg poteza nakon svih navedenih propusta u radu ovog organa.

