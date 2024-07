Mujović: Članovi Odbora direktora da ne koriste svoj položaj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar energetike, Saša Mujović, upozorio je sve iz energetskog sektora da ne koriste svoj položaj kako bi sebi obezbijedili mjesečna primanja od nekoliko prosječnih zarada u državi, na račun građana.

On je uputio dopis Odborima direktora povodom informacije da pojedini članovi Odbora direktora u preduzećima u većinskom vlasništvu države u energetskom sektoru, pored značajnih apanaža koje primaju po osnovu članstva u Odborima direktora, dodatno primaju i naknade u raznim tijelima i komisijama, koje, kako se navodi u dopisu, nijesu zanemarljive, naprotiv.

“Zakonska i statutarna mogućnost da se ta nadoknada ostvari ne znači i obavezu da se primi, posebno ako se ima u vidu da su apanaže za članstvo u Odborima direktora u preduzećima u većinskom vlasništvu države u energetskom sektoru više nego izdašne i sasvim sigurno pokrivaju rad i u Odboru i u svim drugim komisijama i radnim tijelima u kojima je potrebno prisustvo članova Odbora direktora”, upozorio je Mujović.

On je podsjetio da su građanima obećali uvođenje reda u najznačajnia državna preduzeća sa posebnim akcentom na smanjenje svih nepotrebnih troškova i njihovu racionalizaciju.

“Članovi Odbora direktora bi trebalo da budu pozitivan, a ne negativan primjer u tom pravcu i opravdanja da je sve u skladu sa zakonima nijesu održiva, jer pored zakona nas obavezuje, prije i iznad svega, moralna odgovornost prema građanima. Zbog svega navedenog ovakve aktivnosti će u buduće biti oštro sankcionisane”, zaključio je Mujović u dopisu upućenom danas menadžmentu energetskih kompanija.

