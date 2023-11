Milović: Crna Gora poslednje tri godine nekonkurentna za strane investitore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Narušeni poslovni ambijent, destimulativna poreska politika, političko okruženje, neizvjesnost i nestabilni uslovi poslovanja čine Crnu Goru, u posljednje tri godine, nekonkurentnom za strane investitore, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Milović.

“Neto priliv stranih direktnih investicija (SDI) u Crnoj Gori manji je skoro 50 odsto u odnosu na period od januara do septembra prošle godine. Ukupan neto priliv SDI iznosio je samo 320,37 miliona EUR. Svi vidovi ulaganja su pokazali značajan trend pada, osim u nekretnine koje su imale trend rasta od četiri odsto”, napisao je Milović na svom profilu na društvenoj mreži X, nekadašnjem Twitteru.

On je dodao da su SDI za crnogorsku ekonomiju presudan faktor privrednog rasta i razvoja.

„Ovo zapušteno stanje narušenog poslovnog ambijenta zahtjeva izradu i primjenu ozbiljne Strategije privlačenja SDI u Crnu Goru“, kazao je Milović.

On smatra da se jedino uz nova strana i domaća ulaganja u realnu ekonomiju stvaraju prilike za nova radna mjesta i zaposlenja, a time i stabilne javne finansije i veće plate i penzije.

„Skretanje u ekonomski populizam koji u svojoj suštini počiva na obmani da je moguće kvalitetno živjeti bez rada i ulaganja, udaljava nas od tvrdog jezgra ekonomske politike koja se bazira na stvaranju nove vrijednosti i raspodjeli iste”, rekao je Milović.

