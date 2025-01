Mandić: Ako ne usvojimo budžet štete će imati svi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Skupštine i lider Nove srpske demokratije, Andrija Mandić, pozvao je opoziciju da umjesto eventualnih opstrukcija učestvuje na sjednici parlamenta 21. januara na kojoj će se glasati o budžetu i važnim zakonima koje je predložila Vlada.

Mandić je u izjavi za portal RTCG pozvao opoziciju da se ne bavi opstrukcijama, navodeći da bi od neusvajanja budžeta štete imali svi građani, kako oni koji podržavaju parlamentarnu većinu, tako i oni koji podržavaju opoziciju.

“Mislim da bi bilo nekorektno da u trenutku kada treba da izglasamo budžet opozicija u Skupštini to spriječi. Svi građani Crne Gore znaju šta znači izglasavanje budžeta i drugih važnih zakona koje je predložila Vlada”, kazao je Mandić za portal Javnog servisa.

Kako je rekao, nije dobro pokušavati da se zaustavi politički život.

“Evo, vidjećemo šta će biti u narednom periodu. Ja ih pozivam da to ne rade, ako su se opredijelili za taj korak. Svakako, nije dobro u ovom teškom trenutku u kome se nalazi Crna Gora pokušavati da se spriječi politički život, odnosno život parlamenta, da se zaustave važni zakoni i spriječi izglasavanje budžeta. Od toga štete imaju svi, kako oni koji glasaju parlamentarnu većinu tako i oni koji glasaju opoziciju. U konačnom, štetu imaju svi građani Crne Gore i dobro bi bilo da zajednički imamo sjednicu Skupštine i raspravljamo o eventualnim nedostacima tih zakona i budžetu”, rekao je Mandić.

Mandić je ranije na zahtjev Vlade zakazao prvo vanredno zasijedanje parlamenta u ovoj godini za 21. januar.

Na vanrednoj sjednici Skupštine raspravljaće se, između ostalog, i o budžetu za ovu godinu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS