Luka Kotor: MKI da nas obavijesti ako je ugovor ništavan

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) bi trebalo da službeno i pismeno obavijesti predstavnike Luke Kotor ukoliko je njihov potpisani ugovor o pilotaži ništavan, saopšteno je iz tog preduzeća.

„Luka Kotor nije stvorila problem, nego je bila fer učesnik u jednom tenderskom postupku, pa ne vidi ni kako bi ona mogla da ga riješi, zbog čega je njihov jedini zahtjev bio da ih MKI službeno i pismeno obavjesti da je ugovor o pilotaži raskinut. Ugovor je Luka Kotor nakon tri godine koliko je trajao proces okončanja tendera 2020. godine potpisala sa nadležnim organima MKI“, navodi se u saopštenju nakon sastanka sa predstavnicima MKI.

U Podgorici je u ponedjeljak na predlog MKI održan sastanak sa predstavnicima Luke Kotor radi sagledavanja rješenja problema u vezi sa poslovima pilotaže.

„Službenom potvrdom da je postojeći ugovor „ništavan“, Luka Kotor stiče pravnu sigurnost po kojoj prestaje pravni osnov za dobijanje rješenja za naplatu koncesione naknade za pilotažu od 250 hiljada EUR godišnje. Ne žele da se ponovi situacija prema kojoj MKI putem medija ističe da je ugovor postao ništavan presudom Upravnog suda od aprila prošle godine, a onda dostavlja rješenje za naplatu koncesije i naplaćuje je u oktobru prošle godine po tom istom „ništavnom“ ugovoru“, navodi se u saopštenju.

Iz tih razloga i „širokog“ tumačenja pravnih osnova, Luka Kotor, kako su kazali, insistira na dobijanju zvaničnog stava MKI i ne vidi zašto se to ne uradi.

„Međutim, možda razlog takvog postupanja MKI leži u činjenici da bi pri zvaničnom raskidanju ugovora, doveli u ozbiljan problem uslugu pilotaže, jer Zakon o lukama ne dozvoljava da se iko može baviti poslovima pilotaže u luci osim onog ko ima potpisani koncesioni ugovor za tu vrstu usluge“, rekli su iz Luke Kotor.

Pored niza lučkih usluga koje se u luci pružaju i usluga pilotaže spada u te usluge.

„Zakon o lukama eksplicitno navodi da pružanje lučkih usluga u luci mogu obavljati domaća i strana pravna i fizička lica koja su registrovana u Crnoj Gori na osnovu zaključenog ugovora o koncesiji. Takođe, rješenja/odobrenja koje resorno Ministarstvo izdaje preduzećima u skladu sa Zakonom o sigurnosti pomorske plovidbe ne može se smatrati aktom kojim je dodijeljeno pravo na obavljanje djelatnosti u luci“, navodi se u saopštenju.

Iz Luke Kotor su objasnili da onog trenutka kada dobiju zvaničan stav da je postojeći koncesioni ugovor raskinut, ni Luka Kotor ali ni svi ostali subjekti neće moći da obavljaju poslove pilotaže u luci Kotor. U protivnom svi učesnici će kršiti zakon.

„Međutim, ako se želi izbjeći prethodni epilog i s obzirom na to da je Državna komisija za koncesije, u ponovljenom postupku, nakon presude Upravnog suda, donijela istu odluku odnosno rješenja od 19. jula prošle godine, na koju je opet Boka Pilot uložila žalbu i proces je u toku, MKI ne preostaje ništa drugo nego da predloži Vladi donošenje odluke o potpisivanju aneksa ugovora sa izabranim ponuđačima iz pomenutog rješenja“, smatraju u Luci Kotor.

