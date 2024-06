Luka Bar proslavila 118 godina postojanja

Bar, (MINA-BUSINES) – Luka Bar proslavila je 118 godina postojanja i rada, a uspješno prošlogodišnje poslovanje se, prema riječima njenih predstavnika, nastavilo i u prvoj polovini ove godine.

Izvršni direktor preduzeća, Ilija Pješčić, je na svečanosti povodom jubileja koja je organizovana u parku ispred upravne zgrade, saopštio da je prošla godina bila veoma uspješna, sa ostvarenim prihodom od oko 16 miliona EUR i pretovarom od dva miliona tona.

Sa preliminarnim rezultatima prvih šest mjeseci ove godine su, kako je naveo, takođe zadovoljni, jer je ostvaren pretovar od oko 900 hiljada tona, prihod od približno osam miliona, kao i profit od skoro 700 hiljada EUR, prenosi portal Barinfo.

“Na lučko poslovanje utiče mnogo faktora i okolnosti, čega smo svi ovdje prisutni veoma svjesni. Na mnoge od njih apsolutno nijesmo u mogućnosti da utičemo, bili oni pozitivni ili negativni. Ali, ono što možemo i moramo uvijek, jeste da budemo spremni za svaki izazov i da damo sve od sebe da kompanija funkcioniše na zdravim osnovama“, poručio je Pješčić.

On je sa zvanicama podijelio očekivanja menadžmenta koja se tiču objedinjavanja dva lučka operatera – Port of Adria i Luka Bar i dodao da na tom projektu očekuje i punu podršku Vlade, kao i resornog Ministarstva.

Predsjednik Odbora direktora Luke Bar, Dušan Masoničić, izrazio je zahvalnost svim bivšim i sadašnjim radnicima, koji su radom i zalaganjem izgradili Luku Bar kakvu danas poznajemo.

Posebnu zahvalnost je uputio dobitnicima jubilarnih nagrada i novim penzionerima „koji su decenijama utkali sebe u ovu kompaniju“.

„Naša Luka je više od poslovnog subjekta – ona je prozor Crne Gore ka svijetu. Sasvim je sigurno da će se u budućnosti otvarati nove mogućnosti za nove uspjehe, kao i nove oblike saradnje, u cilju pune valorizacije logističkog pravca preko Luke Bar. Na nama je da te šanse iskoristimo, da mudro i promišljeno vodimo poslovanje, da ulažemo u lučku, infra i suprastrukturu, i u lučku mehanizaciju, kako bi se podigao stepen tehničke osposobljenosti i unaprijedio obim pretovara”, rekao je Masoničić.

Prema njegovim riječima, osnovni preduslov nastavka ostvarenja pozitivnih poslovnih rezultata i zacrtanih ciljeva jeste generisanje i njegovanje zdrave, motivišuće klime, i dobre energije među zaposlenima, jer su zaposleni pokretačka snaga i najveći kapital kompanije.

Predsjednik Sindikalne organizacije Luke Bar, Alis Šabotić, kazao je da već u narednim danima očekuje ozbiljne razgovore Sindikata sa članovima Odbora direktora i izvršnog menadžmenta, uz uvjerenje da će pokazati spremnost da zadrže neophodne radnike u lučkom sistemu, a to su, prema njegovim riječima radnici Sektora operative, tehnike i bezbijednosti, kao i svi koji su na prvoj liniji pretovara u Luci Bar.

Predsjedni Sindikata lučkih radnika, Vladimir Obradović rekao je da se nada da “više nikada nikome na pamet neće pasti da pokuša bilo kakvu privatizaciju ili diobu Luke Bar”.

“U suprotnom, imaćete velikog neprijatelja u našem Sindikatu. Isto tako, nadam se da će ove vaše želje da Luka Bar iz dva dijela opet bude cijela, biti napokon ostvarene, pa da doživimo još jednom da imamo po 15, 20, brodova na sidrištu i da po 1,5 hiljada radnika ulazi na kapiju Luke Bar“, istakao je Obradović.

Na svečanosti su, u znak zahvanosti prema zaposlenima koji su ostvarili radni jubilej u Luci Bar, dodijeljene jubilarne nagrade onima koji su ostvarili pravo na penziju, kao i zaposlenima za 40, 30 i deset godina rada u kompaniji.

