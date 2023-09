Lekić: Inspekcija da provjeri i imenovanje Janjuševića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši izvršni direktor Rudnika uglja Milan Lekić tvrdi da je predsjednik Odbora direktora kompanije Dušan Janjušević na tu funkciju izabran nezakonito, zbog čega je od Inspekcije rada zatražio da provjeri njegove navode.

Janjušević ove navode negira i tvrdi da je ispunjavao tražene uslove, optuživši Lekića da “svoje bezakonje, utaje i postupke pred Specijalnim državnim tužilaštvom (SDT) želi zamaskirati osporavanjem drugih”, pišu Vijesti.

Lekića je nedavno smijenio Odbor direktora, nakon što je Inspekcija rada utvrdila da na to radno mjesto nije izabran na javnom konkursu, što je bila zakonska obaveza.

Smijenjeni izvršni direktor Rudnika uglja za Vijesti je kazao da je Janjušević prvi put izabran za predsjednika Odbora direktora, iako nije ispunjavao uslove, odnosno, iako nije imao pet, odnosno tri godine radnog iskustva u struci kako je predviđeno Statutom i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.

Zbog toga su, smatra Lekić, sve odluke Odbora direktora Rudnika uglja nezakonite.

U skladu sa sistematizacijom radnih mjesta, predsjednik Odbora direktora Rudnika uglja, da bi bio izabran na tu funkciju, mora imati tri godine iskustva u nivou VII stepena obrazovanja što, tvrdi Lekić, Janjušević nije imao kada je izabran prvi put na tu dužnost u martu 2021. godine.

