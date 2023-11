Kvalitetno upravljati prostorom i ulagati u infrastrukturu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najznačajniji izazovi, kada je u pitanju dalji razvoj Budve, tiču se kvalitetnog upravljanja prostorom, ulaganja u lokalnu infrastrukturu i očuvanja predivne prirode koja dominira zaleđem opštine, saopštio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je, povodom Dana opštine Budva, kazao da je ta opština, smještena u srcu crnogorske obale, oduvijek predstavljala potencijal za privlačenje investicija i stvaranje povoljnog ambijenta za ekonomski razvoj i intenziviranje ekonomskih aktivnosti.

„Raznovrsnom turističkom i gastronomskom ponudom, bogatim kulturno umjetničkim i zabavnim sadržajima, kao i tradicionalnim gostoprimstvom, Budva decenijama nudi najviše standarde turističke djelatnosti, presudno doprinoseći afirmaciji Crne Gore kao reprezentativne turističke destinacije“, naveo je Milatović u čestitki povodom Dana opštine.

On je rekao da želi da vjeruje da će u Budvi uskoro doći do normalizacije političke situacije i da će se zajedničkim snagama vođenjem progresivne razvojne politike na državnom i lokalnom nivou omogućiti kontinuirani napredak opštine, istrajavajući na putu dostizanja evropskog standarda života za sve naše građane.

“Dan pobjede nad okupatorom je 22. novembar kada se sjećamo čina hrabrosti i požrtvovanja naših predaka u borbi protiv fašizma. 79 godina kasnije, vrijednosne osnove na kojima je počivao antifašistički pokret i dalje predstavljaju neiscrpnu inspiraciju i nadahnuće za sadašnje generacije, posebno po pitanju suočavanja sa savremenim izazovima“, zaključio je Milatović.

