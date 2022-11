Krajem novembra o zahtjevima energetskih subjekata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) razmatraće 29. novembra izvještaje o analizi dokumentacije sa predlogom regulatorno dozvoljenog prihoda za period od naredne do 2025. godine po zahtjevima energetskih kompanija.

REGAGEN će na sjednici razmatrati zahtjeve Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) i Crnogorskog operatora tržišta električne energije (COTEE) za utvrđivanje prihoda tih kompanija kao i cijena usluga koje pružaju za naredne tri godine.

Na sjednici će biti razmatrane i primjedbe kompanija na izvještaj regulatora.

„Sjednica će se odrzati 29. novembra sa početkom u devet sati i biće podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu, zainteresovanim kompanijama biće pružena prilika da dodatnim dokazima ili obrazloženjima potkrijepe svoje zahtjeve, dok je drugi dio sjednice zatvoren za javnost, kada će se donijeti konačne odluke o tarifama u dijelu mrežnih kompanija“, rekli su iz REGAGEN-a agenciji Mina-business.

Oni su dodali da je iz pripremnog materijala za sjednicu, kojeg je REGAGEN učinio dostupnim javnosti, izvjesno da je dio troškova kojeg su zahtijevale kompanije regulator ocijenio neopravdanim.

„Objavljeni izvještaji potvrđuju prethodno objavljene analize u kojima su ove kompanije za period od naredne do 2025. godine zahtijevale odobravanje ukupnih prihoda u iznosu od 435,3 miliona EUR, od čega je regulator ocijenio opravdanim 381,4 miliona. Dakle, razlika između zahtijevanog i odobrenog je 53,89 miliona EUR, odnosno 12,38 odsto“, precizirali su iz REGAGEN-a.

Potrošače u Crnoj Gori međutim više interesuje koliko je odobreni prihodi manji u odnosu na ovu godinu, te da li su obračunate korekcije iz prethodnog perioda išle u korist potrošača ili kompanija.

Predstavnici regulatora ranije su objasnili da na cijenu električne energije u narednoj godini utiče niz odluka, a za skoro polovinu računa za utrošenu struju, odluku donosi Elektroprivreda (EPCG) samostalno, i to u ulozi snabdjevača.

REGAGEN, na osnovu zahtjeva koje dostavljaju regulisane kompanije, utvrđuje iznos stavki na računu koje se odnose na korišćenje sistema i rad operatora tržišta električne energije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS