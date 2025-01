Kordić i Glavina: Zajednički raditi na unapređenju regionalnog turističkog ambijenta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Hrvatska imaju dobre odnose u turizmu, ali postoji značajan prostor za napredak, ocijenili su resorni ministri dvije zemlje Simonida Kordić i Tonči Glavina.

Kako je saopšteno iz Ministarstva turizma Crne Gore, Kordić i Glavina su se sastali na marginama međunarodnog turističkog sajma “Travel&Adventure Show”, koji se održava u Njujorku.

“I Crna Gora i Hrvatska su u procesu izrade novih zakonskih rješenja u oblasti turizma, a s ozbirom na to da smo komšijski bliske zemlje i upućeni na turizam, razgovarano je o mogućnostima saradnje na operativnom nivou kako bi međusobno prenijeli znanja i razmotrili nove ideje, koje su u skladu sa evropskim propisima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je jedan od značajnijih projekata za koje se zalažu Ministarstvo turizma i Vlada Crne Gore digitalizacija procesa upravljanja privrednim djelatnostima u turizmu.

“To se, između ostalog, odnosi na registraciju turista, plaćanje boravišnih i drugih taksi, poreza i doprinosa, kao i uklanjanje biznis barijera prilikom prijave, kategorizacije i drugih postupaka neophodnih za unapređenje tog sektora i smanjenje sive ekonomije”, rekli su iz Ministarstva.

Kako su kazali, na taj način bili bi stvoreni uslovi za potpun i realan uvid u stanje u turističkom sektoru, od tačnog broja gostiju, demografije tržišta, do efikasnije administracije.

“Hrvatska još od 2016. ima veoma funkcionalan sistem Evisitor, gdje su iskustva u njegovoj primjeni izuzetno važna i za Crnu Goru, koja ulazi sada prvi put u takav projekat”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da se Kordić na sajmu “New York travel show 2025” susrela sa predstavnicima međunarodnih organizacija, ministrima drugih zemalja i privrednicima sa kojima je razgovarala o značaju održivosti turizma i diverzifikacije ponude i privlačenju turista sa udaljenih tržišta, kakvo je i američko.

