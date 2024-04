Koordinisaće implementaciju mjera energetske efikasnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Eko-fond će u saradnji sa Ministarstvom energetike i rudarstva koordinisati implementaciju mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima, obezbijediti resurse za sprovođenje projekta i raditi na ostvarivanju ciljeva, u skladu sa najvišim standardima efikasnosti i održivosti.

“U pripremi je i realizacija istih mjera u sektoru turizma u iznosu od 3,5 miliona EUR koje će Eko-fond sprovesti u saradnji sa Ministarstvom turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera i Ministarstvom energetike i rudarstva”, navodi se u saopštenju.

Iz Eko-fonda su podsjetili da je u sklopu paketa podrške za prevazilaženje energetske krize, Evropska komisija opredijelila 30 miliona EUR podrške Crnoj Gori, od čega je 8,8 miliona EUR namijenjeno za podsticanje energetske efikasnosti u domaćinstvima, prenosi CGNews.

Odlukom Vlade, a na predlog Ministarstva energetike i rudarstva, u četvrtak je zvanično počeo taj ambiciozan projekat koji će imati ključnu ulogu u unapređenju energetske efikasnosti širom zemlje.

“Eko-fond još jednom potvrđuje posvećenost i ključnu ulogu u mjerama energetske efikasnosti u Crnoj Gori, otuda proističe i institucionalni značaj u ostvarivanju ciljeva projekta i jačanju svijesti građana o važnosti efikasnog korišćenja energije”, rekli su iz Eko-fonda.

Kako bi građani ostvarili pravo na subvenciju neophodno je da se upoznaju sa redosljedom faza koje je neophodno realizovati, a koje će u narednim danima biti detaljno predočene javnosti.

“Naime, postupak započinje elektronskom popunom aplikacije, koju prati analiza pristiglih prijava, rad komisije koja će utvrditi nulto stanje, izvođenje radova koji su predmet konkurisanja, i utvrđivanje završnog stanja po čijem isteku slijedi isplata subvencije”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS