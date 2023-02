Konkurs za izbor izvršnog direktora Ulcinjske rivijere

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – Hotelsko-turističko preduzeće (HTP) Ulcinjska rivijera raspisalo je konkurs za izbor i imenovanje izvršnog direktora.

Konkurs je objavljen 23. februara, a prijave je moguće dostaviti u roku od 15 dana od tog datuma.

Izvršni direktor se bira na period od četiri godine.

Za izvršnog direktora može biti imenovano lice koja ima VII stepen stručne spreme, pet godina radnog iskustva, od čega tri na poslovima rukovođenja, i da je afirmisani privredni stručnjak i organizator.

Uz prijavu na konkurs, kandidat za izvršnog direktora je dužan da dostavi i dokaze, odnosno diplomu o stečenom obrazovanju ili ovjerenu fotokopiju, dokaz o ranom iskustvu, uvjerenje od nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak i kratku prezentaciju vizije dalje strategije razvoja kompanije.

Prijava se podnosi na adresu preduzeća, Velika plaža bb, sa naznakom – Odboru direktora.

Izbor će se izvršiti u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS