Klikovac: Rast plata i penzija ne može anulirati frapantan rast cijena

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast plata i penzija, zasnovan na zaduživanju i populizmu, ne može anulirati frapantan rast cijena proizvoda i usluga, saopštio je potpredsjednik Savjeta mladih Demokratske partije socijalista (DPS), Andrija Klikovac.

“Dvije vlade posttridesetoavgustovskog perioda su svojim neznavenim ekonomskim politikama dovele građane do ruba egzistencije. Svakako da ni rast plata i penzija, zasnovan na zaduživanju, populističkim i nerealnim osnovama, nije mogao anulirati rast cijena proizvoda”, naveo je Klikovac u saopštenju.

Klikovac, koji je i odbornik u Skupštini Glavnog grada, kazao je da je kretanje cijena proizvoda i usluga u Crnoj Gori najbolji ilustrator katastrofalne ekonomske situacije u državi.

On je napravio uporednu analizu, kako tvrdi, frapantnog rasta određenih stavki na mjesečnom i godišnjem nivou.

“Tako su cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u januaru ove godine u odnosu na decembar, u prosjeku bile više 0,4 odsto, a u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec 16,2 odsto”, precizorao je Klikovac.

Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama hljeb i žitarice, mlijeko, sir i jaja, duvan, frizerske i ostale usluge za ličnu njegu, ulja i masti, kratkotrajna dobra za rutinsko održavanje domaćinstva, meso, ostali uređaji, predmeti i proizvodi za ličnu njegu.

Potrošačke cijene u periodu januar–decembar prošle godine, u poređenju sa istim periodom 2021, u prosjeku su bile više 13 odsto.

Klikovac je naveo da su cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u februaru ove godine u odnosu na januar u prosjeku bile više 0,5 odsto, a u odnosu na isti mjesec prošle godine 15,1 odsto.

“Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama povrće, meso, odjeća, gorivo i mazivo za motorna vozila, hljeb i žitarice, mineralna voda, bezalkoholna pića, sokovi od voća i povrća, voće, cipele i ostala obuća”, rekao je Klikovac.

Prema njegovim riječima, potrošačke cijene u periodu januar-februar ove godine, u poređenju sa istim prošlogodišnjim periodom, u prosjeku su bile više 15,7 odsto.

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u martu ove godine su, u odnosu na februar, u prosjeku bile manje 0,7 odsto, dok su u odnosu na isti mjesec prošle godine u prosjeku bile više 10,5 odsto.

Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama gorivo i mazivo za motorna vozila, cipele i ostala obuća, održavanje i popravka vozila, meso, restorani, kafei i slično, odjeća, čvrsta goriva.

“Potrošačke cijene su u periodu januar–mart ove godine, u poređenju sa istim prošlogodišnjim periodom, u prosjeku bile više 13,9 odsto”, zaključio je Klikovac.

