Jovanić se brani sa slobode

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši predsjednik Privrednog suda, Blažo Jovanić, ubuduće će se braniti sa slobode, jer je Apelacioni sud odbio žalbu Specijalnog tužilaštva na rješenje Višeg suda, koji je prihvatio jemstvo za njega od 768 hiljada EUR.

Pritvor će mu biti ukinut nakon što Uprava za katastar upiše hipoteku u korist države, na nekretnine koje su za njegovu slobodu ponudili Jovanićevi rođaci, prenosi portal Vijesti.

Jovaniću su istovremeno izrečene mjere nadzora, obaveza javljanja policiji svakog 1. u mjesecu i zabrana napuštanja Podgorice.

On je optužen za stvaranje kriminalne organizacije koja je navodno oštetila državu za više stotina hiljada eura, preko stečajnih postupaka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS