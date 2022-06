Jet2 Holidays i turističke organizacije gradova Boke Kotorske u zajedničkoj marketinškoj kampanji

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Turističke organizacije (TO) Herceg Novog, Kotora i Tivta, udružile su se u cilju zajedničke promocije na tržištu Velike Britanije, odnosno saradnje sa jednim od najvećih britanskih turoperatora Jet2 Holidays.

Jet2 Holidays je filijala poznate avio-kompanije Jet2.com.

Ta avio-kompanija već dugi niz godina povezuje dubrovački aerodrom sa više velikih centara u Velikoj Britaniji, te samim tim značajno doprinosi „prelivanju” tamošnjih turista na teritoriju Boke Kotorske i Crne Gore.

„Pored individualaca, brojni su i grupni dolasci sa ovog aerodroma, imajući u vidu da hotelijeri iz Boke imaju saradnju sa turoperatorom Jet2 Holidays. Razlog više za saradnju je i činjenica da od sljedeće godine Jet2.com uvodi direktne letove za Crnu Goru, povezujući tivatski aerodrom sa Mančesterom, ujedno glavnom bazom putnika te avio-kompanije“, navodi se u zajedničkom saopštenju te tri TO.

Saradnja turističkih organizacija gradova Boke sa turoperatorom Jet2Holidays, bazira se na plasiranju informacija o našim turističkim destinacijama putem renomiranih kanala digitalnog marktinga kompanije Jet2 Holidays.

Na taj način se dodatno animiraju turisti koji svoje putovanje planiraju putem aerodroma Čilipi, ali se istovremeno šalje snažna poruka i svima onima koji planiraju putovanja u narednoj godini.

Cilj ove marketinške kampanje je promovisati Boku Kotorsku kao prirodnu i geografsku cijelinu sa jedinstvenim turističkim potencijalima i proizvodima.

„Kanali digitalnog marketinga kompanije Jet2 Holidays, koje karakteriše milionski auditorijum, garancija su da će poruke koje šaljemo rezultirati maksimalnom efikasnošću. Smatramo da kampanje ovog tipa imaju veliki značaj za jačanje turističkih brendova Boke Kotorske i Crne Gore”, kazali su iz turističkih organizacija.

Generalni direktor Jet2.com i Jet2Holidays, Steve Heapy, kazao je da će tokom ove i naredne sezone povezivati Dubrovnik sa osam aerodroma u Velikoj Britaniji, obezbjeđujući turistima odličan pristup prelijepom regionu Boke Kotorske.

„Sljedeće ljeto smatramo prekretnicom, uvođenjem direktne avio-linije Tivat – Mančester. Radujemo se partnerstvu sa turističkim organizacijama Herceg Novog, Kotora i Tivta u našoj zajedničkoj namjeri da slavimo ovaj divni region i privučemo brojne turiste da osjete ovu magiju. Naše poznato i nagrađivano poslovanje u kombinaciji sa prirodnim ljepotama Boke, garancija su velikog uspjeha”, zaključio je Heapy.

