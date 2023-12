Javni poziv za početnu fazu prireme Nacrta zakona o lukama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva pozvalo je zainteresovane da se do 26. decembra uključe u početnu fazu pripreme Nacrta zakona o lukama.

Zainteresovani svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare treba da dostave na adresu Ministarstva ili na mejl [email protected].

“Tim zakonom urediće se pravni status, podjela luka, upravljanje, naknade, red, inspekcijski nadzor, kao i druga pitanja koja su od značaja za luke u Crnoj Gori. Takođe, tim zakonom urediće se postupak dodjele koncesija u lukama i unaprijediti pojedine odredbe za čijom izmjenom se ukazala potreba kroz primjenu važećeg zakona”, navesli su iz Ministarstva.

Konsultacijama se obezbjeđuje informisanje najšire javnosti o planiranim aktivnostima na pripremi Nacrta zakona o lukama.

Ministarstvo će sve prispjele inicijative, predloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom sačinjavanja Nacrta zakona o lukama.

