Javna rasprava o Nacrtu izmjena i dopuna Zakona o patentima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja pozvalo je sve zainteresovane da do 9. februara dostave predloge i sugestije na Nacrt izmjena i dopuna Zakona o patentima.

Ministarstvo je taj akt stavilo na javnu raspravu 28. decembra, i ona traje 40 dana, odnosno do 9. februara.

Ministarstvo je pozvalo građane, stručnu javnost i sve druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta izmjena i dopuna Zakona o patentima, koji je dostupan na internet stranici tog Vladinog resora i portalu e-uprave.

Zainteresovani primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti u pisanoj formi na adresu Ministarstva, ili na mejl [email protected] i [email protected].

Tokom trajanja javne rasprave biće održan i okrugli sto, o čemu će javnost biti blagovremeno obavještena.

Ministarstvo će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Izmjene i dopune se, kako je objašnjeno, donose kako bi se nosiocu patenta omogućilo da, ukoliko nije podnio prijavu patenta za isti pronalazak nijednom zavodu koji je preciziran važećim zakonom u članu 47 stav 1, može zatražiti od nadležnog organa da pribavi rezultat ispitivanja patentibilnosti njegovog pronalaska putem jednog od međudržavnih zavoda s kojima ima potpisan ugovor o saradnji.

“Razlika u odnosu na dosadašnje zakonsko rješenje sastoji se u činjenici da je do sada bilo moguće da nosilac patenta pribavi rezultat ispitivanja patentibilnosti njegovog pronalaska samo putem jednog od državnih patentnih zavoda države sa kojom nadležni organ ima potpisan ugovor o saradnji”, navodi se u obrazloženju.

Cilj donošenja izmjena i dopuna je i usaglašavanja važećeg zakona sa Sporazumom o primjeni člana 65 Konvencije o evropskom patentu – Londonskim sporazumom, u dijelu preciziranja jezika na kojem je nosilac patenta dužan da dostavi nadležnom organu patentni spis.

