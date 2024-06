Jačanje pozicije Mediterana u svjetskim okvirima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saradnja privrednih komora doprinosi stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta, jačanju ekonomskih veza i podsticanju održivog ekonomskog razvoja regije, saopštio je potpredsjednik Privredne komore (PKCG), Pavle D. Radovanović.

On je, učestvujući u srijedu u radu sjednice Izvršnog odbora Asocijacije privrednih komora Mediterana (ASCAME), koja je održana u Barseloni, kazao da su zato aktivni i u okviru ASCAME-a.

“Razgovarali smo o jačanju privredne saradnje, kao i o načinima rješavanja izazova koji se odnose na zeleni i plavi rast, zaštitu životne sredine i održivost”, rekao je Radovanović.

Tokom sastanka, između ostalog, razmotren je akcioni plan ove asocijacije za ovu godinu, planirani događaji za naredne dvije godine, realizacija potpisanih sporazuma o saradnji na polju obrazovanja, ekonomskog i društvenog razvoja mladih, kao i obnavljanja prirodnog kapitala ovog područja, te očuvanja okeana.

Prezentovani su izvještaji u vezi sa međunarodnim projektima koji se implementiraju na području Mediterana, te saradnja i mogućnosti umrežavanja članica.

Razgovarano je o novim uslugama za članice, povezivanju Evrope, Bliskog istoka i Afrike u cilju podsticanja poslovanja i investicija, kao i o realizaciji Nedjelje zajednice komora ASCAME.

Skup je, u ime domaćina, otvorio predsjednik Privredne komore Barselone, Josep Santacreu, govoreći svojoj predanosti da promoviše ekonomiju ove regije, te potrebi jačanja njene pozicije u globalnom okviru.

Predsjednički izvještaj podnio je čelnik asocijacije Ahmed M. El Wakil koji je apostrofirao važnost saradnje mediteranskih država čemu posebno doprinosi partnerstvo privrednih komora u okviru ASCAME.

“Cilj ASCAME-a je da ostvari misiju asocijacije i da nastavi da podstiče rast i jača uticaj mediteranskih privrednih komora. Neprocjenjivo iskustvo i liderstvo privrednih komora su od suštinskog značaja za usmjeravanje budućih strategija i inicijativa”, saopšteno je na skupu.

Kako je saopšteno, svi međunarodni projekti koje ASCAME implementira i razmatra služe kao instrumenti naglašavanja važnosti zelene ekonomije, energetske efikasnosti, kulturnog nasljeđa, inovacija, investicija i tehnološkog razvoja.

Jačanje poslovne saradnje će biti podržano i osnivanjem Mediteranskog biznis kluba (MEDBusiness Club) čiji članovi će biti privrednici iz Evrope, Bliskog Istoka i Afrike.

“ASCAME MEDBusiness Club će postati odlična platforma za održavanje kontakta i odnosa u okviru cijele mreže, kao i za promociju i olakšavanje trgovine”, kazao je Radovanović.

ASCAME je neprofitna međunarodna organizacija koja predstavlja privatni sektor iz 23 zemlje, okupljajući više od 300 komora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS