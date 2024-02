Izvršni direktori i 50 odsto članova odbora direktora profesionalci

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Profesionalizacijom odbora direktora Vlada želi da unaprijedi poslovanje državnih kompanija, a da je na pravom putu pokazuje djelima, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva i član predsjedništva Pokreta Evropa sad, Filip Radulović.

“Jedno od naših ključnih obećanja prošle godine bila je revitalizacija odbora direktora državnih kompanija. Ovaj organ ima najviši nivo odgovornosti jer predstavlja državu. Zato je naše obećanje da, po njemačkom modelu, 50 odsto pozicija u odboru direktora i izvršni direktori budu profesionalci, ljudi sa iskustvom u različitim sektorima, poput prava, ekonomije, društvenih nauka, ključno za razvoj naše privrede”, naveo je Radulović.

On je rekao da je nedostatak odgovornosti koju su vidjeli u upravnim odborima u prošlosti apsolutno zapanjujući.

“Svi smo bili svjedoci u protekle dvije nedjelje kako slab i neefikasan odbor može da ima posljedice na željeznički sektor. Takođe, nedavno smo imali situaciju da su dva Odbora direktora pomorskih kompanija željeli sebi da isplate ogromne bonuse i to u momentima kada kompanije nijesu mogle da izmiruju sopstvene dugove”, kazao je Radulović.

On smatra da su ljudi predugo svjedoci sebičnosti i nestručnog kadra ali sada prepoznaju novi trenutak. Svi su uzbuđeni zbog promjena i žele da se pridruže ekonomskom preokretu.

“Da se polako uvodi red u odborima direktora državnih kompanija najbolje pokazuju primjeri u sektorima saobraćaja, pomorstva i energetike. Već smo imenovali Odbor direktora nacionalne avio-kompanije ToMontenegro, ali i Savjet Agencije za civilno vazduhoplovstvo”, podsjetio je Radulović.

On je naveo da je u protekloj sedmici na javni poziv Ministarstva saobraćaja i pomorstva za popunu OD iz reda profesionalaca pristiglo 90 prijava za četiri kompanije iz pomorskog sektora.

“Primili smo 45 prijava za jednog člana OD kompanije Monteput, a 21 prijava stigla je za dva člana OD Aerodroma Crne Gore”, dodao je Radulović.

Prema njegovim riječima, ideja da se profesionalci nađu u odborima direktora državnih kompanija u ranijem periodu bio je samo san.

“Namjera je da se zajedno sa novoformiranim Odborima direktora fokusiramo na poboljšanje ukupnog učinka kompanija. U Ministarstvu saobraćaja i pomorstva formirano je Odjeljenje za unapređenje korporativnog upravljanja sa ciljem da se stvori efikasnije upravljanje i korišćenje državne imovine za privredna društva u većinskom vlasništvu države koja su pod Ministarstvom saobraćaja i pomorstva”, precizirao je Radulović.

Na taj način će se, kako je naveo, kontinuirano pratiti rad preduzeća i u svakom trenutku će se imati uvid u njihovo poslovanje što nam daje mogućnost pravovremenog reagovanja kako ne bi dolazili u situaciju da preduzeća na kraju fiskalne godine završe sa negativnim rezultatom.

“Osim u resoru Ministarstva saobraćaja i pomorstva vidljiv je napredak u Ministarstvu energetike i rudarstva kada govorimo o izboru Odbora direktora državnih kompanija koje su u okviru tog resora”, dodao je Radulović.

Na predlog Ministarstva energetike i rudarastva za članove Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG), iz reda profesionalaca, predložena su tri kandidata koja su prepoznata u cijeloj Evropi.

“Jovica Milanović dekan je Elektrotehničkog fakulteta u Mančesteru i najveće je evropsko ime u oblasti elektroenergetskih sistema. Vladimir Katić dolazi sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i tvorac je i realizator prvih vjetroelektrana u Srbiji, dok Zoran Miljanić dolazi sa Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici”, zaključio je Radulović.

