Iz pljevaljskog DPS-a poručili da se prekine sa pljačkom države i građana

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Opštinski odbor Demokratske partije socijalista (DPS) iz Pljevalja pozvao je predstavnike Eko fonda i Opštine Pljevlja da prekinu sa, kako su rekli, pljačkom građana tog grada kroz enormne cijene klima uređaja, kotlova na pelet i drugih subvencionisanih uređaja.

Iz OO DPS-a su rekli da se to odnosi i na opremu i radove koji bi trebalo da doprinesu smanjenju zagađenja vazduha u tom gradu.

“Jedna dobra ideja koja je potekla upravo od naših predstavnika ovih dana doživljava derogaciju u najgorem obliku. Na molbu više građana Pljevalja koji su nam se obraćali, u obavezi smo da ukažemo na problem koji je evidentan, a tiče se procedura i samih cijena”, navodi se u saopštenju.

Procedure, kako smatraju, treba pojednostaviti i omogućiti građanima da sami izaberu ovlašćenog prodavca i montera opreme koji će ugraditi subvencionisanu opremu bez nepotrebnih gužvi, maltretiranja i uzimanja dodatnog novca građanima za plaćanje raznih taksi i ovjera.

“Ono što je bitnije su same cijene, koje bi sigurno bile mnogo manje da se dalo građanima da sami izaberu prodavca opreme. Jer poredeći cijene koje se nude građanima sa cijenama koje su bile na tržištu neposredno prije tendera, ali i sa cijenama u okruženju dolazimo do podataka koji su frapantni, odnosno, da su sadašnje cijene uređaja veće do 30 odsto, a usluga i do 50 odsto”, rekli su iz DPS-a.

Taj podatak i cjelokupan postupak, kako su ocijenili, nanosi štetu građanima i državi u cjelini.

