Inspektori rada i zaštite na radu u nadležnosti Ministarstva rada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Inspektori rada i zaštite i zdravlja na radu, prešli su pod nadležnost Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga.

Iz Ministarstva su podsjetili da je Vlada, nakon donošenja izmjena i dopuna Zakona o inspekcijskom nadzoru, izmijenila Uredbu o organizaciji i načinu rada državne uprave.

Ovim izmjenama, nadležna ministarstva i organi uprave preuzeli su inspekcije, odnosno inspektore za određene upravne oblasti.

“Kao rezultat toga, Uprava za inspekcijske poslove, koja je obuhvatala sve inspekcijske službe, je decentralizovana, a inspektori rada i zaštite i zdravlja na radu prešli su pod nadležnost Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga”, navodi se u saopštenju.

S tim u vezi, sva pitanja koja se odnose na rad inspekcije rada i zaštite i zdravlja na radu, mediji mogu uputiti na zvaničnu mejl adresu [email protected].

“Ministarstvo ostaje, kao i do sada, na raspolaganju za sva vaša pitanja i obezbijediće pravovremene odgovore u skladu sa zakonskim obavezama i principima transparentnog rada”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS