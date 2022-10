Industrija čiste energije i OIE da budu dio ekonomskog oporavka Zapadnog Balkana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Industrija čiste energije i obnovljivih izvora (OIE) mora se podržati zajedničkim mehanizmima i biti dio ekonomskog oporavka zemalja Zapadnog Balkana, saopštila je predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić.

„Cilj je težak, a svako odlaganje bilo bi cjenovno i ekološki neodrživo“, kazala je Drakić.

Drakić, koja je i članica Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma ZB6 je, kako je saopšteno iz PKCG, učestvovala u radu poslovnog foruma Njemačka-Zapadni Balkan, koji je u utorak održan u Berlinu u okviru ekonomskog dijela Samita Zapadnog Balkana.

Drakić je, govoreći na panelu o izazovima i perspektivama Zajedničkog regionalnog tržišta i o tome da li će energetska kriza dovesti do implementacije Zelene agende, istakla da period neizvjesnosti izazvan kovidom, a produbljen rusko-ukrajinskom krizom, dodatno otežava poslovanje kompanijama regiona i otvara brojna pitanja.

Sve su učestalije debate o implementaciji European Green Deala zbog energetske krize koja je globalnih razmjera, što povlači i niz pitanja i izazova kada je u pitanju Zelena agenda.

„Nema dileme da svaka od ekonomija zemalja članica Evropske unije (EU) i van nje mora pronaći formulu za dostizanje balansa između energetske sigurnosti, stabilnosti cijena energije i obaveza da se postigne klimatska neutralnost“, poručila je Drakić.

Ona smatra da je u kontekstu ostvarenja Zelene agende i energetske krize važno pravilno analizirati sve parametre koji utiču na donošenje odluka, posebno uzimajući u obzir da zemlje Zapadnog Balkana posjeduju izuzetan potencijal za razvoj obnovljivih izvora energije.

„Tržište nam sada šalje jasne signale da su OIE projekti isplativi i to treba iskoristiti. Ulaganja u mnoge od njih, u prvom redu mislim na izgradnju solarnih elektrana, već je počelo i smatram da treba nastaviti u tom smjeru, upravo jer to diktira tržište. Ipak, važno je da ti, kao i drugi projekti OIE, ne dovedu do prezasićenja tržišta. Upravo zato oni moraju biti dio adekvatne agende, koja bi bila garant dostizanja njihove i ukupne energetske i tržišne održivosti“, saopštila je Drakić.

Ona je učesnike foruma upoznala sa tim da je PKCG uputila predloge mjera Vladi koji se u najvećem odnose na energetiku, sa težnjom da se stavovi privrednika postave u fokus pažnje donosioca odluka.

„Samo sinergija poslovnog sektora i kreatora politika može obezbijediti sigurnu ekonomsku budućnost“, naglasila je Drakić.

Prema njenim riječima, stvaranje pretpostavki za implementaciju politika EU, kao što je ova koja se odnosi na Zelenu agendu, zahtijeva i podršku i razvoj infrastrukture i to ne samo energetske, već i saobraćajne, telekomunikacione i druge.

„Činjenica da u najavi imamo grantove za zemlje Zapadnog Balkana za projekte interkonekcije i razvoja obnovljivih izvora energije, raduje i ohrabruje. To vidimo kao novi investicioni talas, izuzetno potreban ekonomijama zemalja regiona, kao i poruku da EU, uprkos brojnim izazovima, prepoznaje evropsku perspektivu našeg regiona“, navela je Drakić.

Na panelu je govorio i državni sekretar Ministarstva kapitalnih investicija, Admir Šahmanović.

