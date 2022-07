Indeksi u zelenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i pad prometa u mirnom trgovanju obilježili su ovu sedmicu na Montenegroberzi.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je 0,3 odsto na 814,42 poena, a MONEX neznatno na 11.171,29 boda.

Promet je iznosio 105,96 hiljada EUR i bio je skoro dva puta manji od prošlosedmičnog. Realizovan je kroz 18 transakcija, a najveći udio u prometu imale su akcije Crnogorskog Telekoma, i to 72,31 odsto.

Akcije Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) rasle su 1,6 odsto na 91,43 centa. Ove sedmice je diplomirani inženjer elektrotehnike, Mijat Mirković, izabran na funkciju predsjednika Odbora direktora te kompanije.

„Većina članova Odbora direktora CGES-a u novom sazivu je na konstitutivnoj sjednici ukazala povjerenje Mirkoviću, imenujući ga za predsjednika ovog najvišeg tijela“, saopšteno je iz kompanije.

Kako su naveli, izabran je i potpredsjednik iz redova italijanske Terne, Đakomo Donini.

Iz CGES-a su podsjetili da je na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara CGES-a, 28. juna, jednoglasno potvrđena odluka o izboru članova Odbora direktora te energetske kompanije, koju će u novom mandatu predstavljati Aleksandar Mijušković, koji je reizabran na tu funkciju, kao i novi članovi Zdravko Blečić, Almedina Husović i Mijat Mirković.

Ove sedmice je pušten u pogon dalekovod Lastva – Podgorica 2 od 400 kilovolti (kV), čime je zaokruženo tehničko rješenje na dionici od Lastve do Čeva.

Akcije kotorskog Napretka rasle su 1,6 odsto na 2,55 centi, a Crnogorskog Telekoma blago na 1,36 EUR.

Sedmicu je obilježila informacija da je za reprogram poreskog duga ukupno podnijeto 4,13 hiljada zahtjeva koji su evidentirani u sistemu Uprave prihoda i carina (UPC), čija je ukupna vrijednost 126,14 miliona EUR, saopšteno je Vijestima iz te institucije.

Rok za podnošenje zahtjeva za reprogram poreskog duga na osnovu posebno zakona istekao je 30. juna.

Iz UPC, kojom rukovodi Rade Milošević, objašnjeno je da se informacije o broju zahtjeva i iznosu poreskog duga koji je prijavljen za reprogram odnose na ono što je evidentirano u sistemu.

”Imajući u vidu da područne jedinice zbog velikog obima posla nijesu još obradile sve zahtjeve koji su podnijeti u papirnoj formi u zakonskom roku i da se isti još unose putem interne aplikacije, stanje koje je navedeno nije konačno”, objasnili su iz UPC.

Ministarstvo finansija je objavilo 19. aprila javni poziv za prijave za reprogram poreskog duga na osnovu posebnog zakona koji je dio paketa pratećih zakona u okviru projekta Evropa sad, a usvojen je u parlamentu krajem prošle godine.

Akcije Jugopetrola ostale su na prošlosedmičnih 10,8 EUR.

Ove sedmice je premijer Dritan Abazović prilikom obilaska projekta u Bijeloj sa menadžmentom kompanije Adriatic 42, kazao da će u tom brodogradilištu, koje će se baviti remontom superjahti, do kraja septembra biti zaposleno više od 100 ljudi, dominantno iz Crne Gore.

“Do kraja septembra imaćemo 100 direktnih radnih mjesta, a vjerovatno sa kooperantima i ljudima koji će biti na drugi način involvirani biti i mnogo više”, rekao je Abazović.

