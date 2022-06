Indeksi stagnirali

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu berzanski indeksi ostali gotovo nepromijenjeni i na putu su gubitaka drugi kvartal zaredom, jer su ulagači vrlo oprezni s obzirom na to da rast ekonomije usporava, dok se očekuje dalje povećanje kamatnih stopa.

Dow Jones ojačao je 0,27 odsto na 31.029 bodova, dok su S&P 500 i Nasdaq indeks skliznuli neznatno na 3.818 poena, odnosno 11.177 bodova, prenosi Hina.

U pet od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene dionica su pale, najviše u energetskom sektoru, što je posljedica pada cijena nafte.

Najviše je porastao zdravstveni sektor.

Ulagači su oprezni jer su u srijedu iz američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), stigle poruke da će u julu kamatne stope biti dodatno oštro povećane, kako bi se suzbila inflacija koja se kreće na najvišim vrijednostima u više od 40 godina.

Čelnici Fed-a poručuju i kako je ekonomija dovoljno snažna da izdrži povećanje kamata i da neće doći do recesije.

No, ulagači nijesu sigurni u to, s obzirom na to da su objavljeni revidirani podaci pokazali da je u prvom tromjesečju bruto domaći proizvod (BDP) pao nešto više nego što je pokazala prva procjena.

Pritom je lična potrošnja, koja čini oko 70 odsto BDP-a, doprinijela manje nego što je prvobitno objavljeno.

A to znači da je inflacija uticala na potrošnju i da bi potrošnja i ubuduće mogla slabiti, s obzirom na rast kamata.

Fed-ovo povećanje kamata i usporavanje rasta ekonomije glavni su razlozi pada S&P 500 indeksa od početka godine oko 20 odsto.

Do kraja drugog tromjesečja preostao je još samo jedan dan, a sva tri najvažnija indeksa na putu su gubitaka drugi kvartal zaredom, što nije zabilježeno od 2015. godine.

Pritom je S&P 500 indeks na putu najvećeg gubitka u prvom polugodištu još od 1970. godine.

„Centralna banka morala je odstupiti od labave monetarne politike, kakvu je vodila desetak godina, i započeti ciklus zaoštravanja. Za mnoge ulagače to je nešto sasvim novo. Dolazi do zauzimanja novih pozicija, s obzirom da ubuduće očekujemo sasvim drugačije okruženje po pitanju kamata”, rekla je direktorica u firmi Verdence Capital Advisors, Megan Horneman.

A na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,15 odsto na 7.312 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,73 odsto na 13.003 poena, a pariski CAC 0,9 odsto na 6.031 bod.

