Indeksi blago ojačali

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neznatan rast indeksa i pad prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je objavljeno da će crnogorska ekonomija naredne godine rasti 3,5 odsto, prema podacima Svjetske banke (SB).

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, ojačao je blago na 1.080,86 poena, a MONEX na 16.295,45 bodova.

Promet je iznosio 32,45 hiljade EUR i bio je 5,4 puta manji od prošlosedmičnog.

U novom izdanju Redovnog ekonomskog izvještaja za Zapadni Balkan, koji je objavila SB navodi se da je to 0,7 procentnih poena više u odnosu na raniju prognozu.

Prema SB, ove godine crnogorska privreda rašće 3,4 odsto, koliko je iznosila i proljećna prognoza.

Za 2026. godinu se predviđa rast od 3,2 odsto, što je 0,2 procentna poena više u odnosu na prognozirano.

Akcije Port of Adrie rasle su 14,6 odsto na 22 centa, Marine Bar 11,1 odsto na 2,8 EUR, a Jugopetrola 2,2 odsto na 13,8 EUR.

Akcije Plantaža i Crnogorskog Telekoma zadržale su se na prošlosedmičnih 17,5 centi odnosno 2,15 EUR.

Dionice Luke Bar pale su sedam odsto na 25,1 cent, a Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 1,4 odsto na 1,41 EUR.

Akcije Trenda oslabile su 20 odsto na 4,8 centi.

Elektroprivreda (EPCG) usvojila je ove sedmice odluku o raspisivanju javnog poziva za izgradnju tunela Krupac – Slano.

Kako je saopšteno iz EPCG, Odbor direktora te kompanije usvojio je predlog realizacije projekta koji se odnosi na valorizaciju voda Nikšićkog polja kroz izgradnju tunela.

U saopštenju se navodi da se odluka odnosi na prvu fazu projekta prevođenja dijela voda rijeke Zete u jezera Krupac i Slano, odnosno na povezivanje jezera Krupac i Slano.

Sedmicu je obilježilo i kontrolno saslušanje na sjednici skupštinskog Odbora za ekonomiju finansije i budžet, na temu Finansijsko stanje i poslovanje Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) u kontekstu negativnih nalaza Države revizorske institucije (DRI) povodom izvještaja o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja za 2022.

Sve nepravilnosti koje su navedene u reviziji o poslovanju CEDIS-a su potkrijepljene materijalnim dokazima, saopštili su iz DRI, dok u tom elektroenergetskom preduzeću tvrde da negativni nalazi ne odražavaju stvarno stanje u kompaniji.

DRI je dala negativna mišljenja na reviziju godišnjih finansijskih izvještaja CEDIS-a za 2022, kao i na reviziju pravilnosti poslovanja. Reviziju su uradili senatori Zoran Jelić i Milan Dabović.

Iz Monstata je ove sedmice objavljeno da su cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u septembru, u odnosu na isti prošlogodišnji period, u prosjeku bile više jedan odsto.

Potrošačke cijene u septembru su, u odnosu na avgust, u prosjeku bile niže 0,4 odsto.

„Najveći uticaj na negativnu mjesečnu stopu inflacije imali su pad cijena u grupama mlijeko, sir i jaja, gorivo i mazivo za motorna vozila, voće, usluge smještaja”, navodi se u saopštenju.

