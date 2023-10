Ima prostora za jačanje saradnje sa Marokom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Maroko imaju prostora za jačanje saradnje u oblastima saobraćaja, turizma i energetike, ocijenili su crnogorski ministar finansija Aleksandar Damjanović i predstavnici marokanske Vlade.

Damjanović se, u završnici godišnjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke u Marakešu, sastao sa marokanskim ministrom za budžet Fouziem Lekjaaom, koji je predložio osnivanje radne grupe koja bi identifikovala i konkretizovala program saradnje između Crne Gore i Maroko.

U razgovoru sa ministarkom Leilom Benail, koja je zadužena za energetsku tranziciju i održivi razvoj, ocijenjeno je da bi trebalo jačati saradnju u većem broju oblasti, a naročito u oblasti energetike i energetske tranzicije, kao i održivog razvoja.

Beinal je, kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, predložila da dvije zemlje pokrenu formalnu inicijativu za potpisivanje memoranduma o saradnji u pomenutim oblastima, akcentujući da bi ova saradnja unaprijedila i regionalnu saradnju.

Ona je navela da je veoma važno identifikovati aktivnosti od zajedničkog interesa koji se mogu zajednički finansirati i realizovati.

Predstavnici Vlade Maroka i Damjanović ocijenili su da bi postojeću saradnju dvije zemlje, trebalo dodatno podstaći i međusobnim posjetama tokom kojih bi se formalizovale osnove buduće saradnje.

Na marginama godišnjih sastanaka u Marakešu, delegacija Ministarstva finansija Crne Gore sastala se i sa potpredsjenikom za razvojno finansiranje i IDA fondove Akhikom Nsihiom, sa kojim je dogovoreno da Crna Gora pristupi grupi donatora za IDA fondove, iz kojih će se povlačiti sredstva za finansiranje projekata u najnerazvijenijim zemljama.

Posljednjeg dana godišnjih sastanaka MMF-a i Svjetske banke u Marakešu, Damjanović se susreo sa predsjednikom Islamske razvojne banke (IsDB), Myhammadom Sulaimanom Al Jasserom.

Tom prilikom istaknuto je da je započeta dobra saradnja između Crne Gore i Saudijske Arabije, na temelju čega se otvara prostor za produbljivanje iste i zainteresovanost te banke za finansiranje projekata u Crnoj Gori. Istovremeno, rukovodstvo banke je uputilo poziv Crnoj Gori za učešće na godišnjem sastanku banke u aprilu naredne godine u Saudijskoj Arabiji.

Tokom boravka u Marakešu, Damjanović je prisustvovao i Ekonomskom forumu malih zemalja, na kojem je razgovarano o podršci Svjetske banke ostvarenju ciljeva održivog razvoja.

Nakon intenzivnih razgovora i više desetina radnih susreta koje je delegacija Crne Gore imala proteklih dana sa učesnicima jesenjeg zasijedanja SB i MMF-a, Damjanović je posjetu Marakešu ocijenio produktivnom i uspješnom.

