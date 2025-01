Hadžić: Patriotizam se ne mjeri blokiranjem budžeta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Patriotizam se ne mjeri blokiranjem budžeta, ocijenio je poslanik Pokreta Evropa sad (PES), Seid Hadžić i dodao da ekonomski prosperitet i standard građana mora biti očuvan po svaku cijenu.

On je ocijenio da se iz nestabilnosti ta dva važna segmenta rađaju brojni problemi u društvu.

“Ne mjeri se briga o državi time što će se zaustaviti reforme i međunarodne obaveze. Niti se mjeri time što ćete zaustaviti EU reformsku agendu, a time i blokirati pristup finansijskoj podršci od 400 miliona EUR”, naveo je Hadžić u saopštenju.

On je kazao da se ne mjeri patriotizam time što će se blokiranjem budžeta uskratiti penzionerima da prime svoje uvećane penzije, uvećane zarade za vojnike i naknade za novorođenčad.

“Do skora su kriminalci i klanovi, šverceri i mafija, korumpirani tužioci, sudije, policajci, jeli penzije i plate, socijalna primanja i standard građana, a danas političko nezadovoljstvo treba da ide preko leđa građana i to najugroženijih”, ocijenio je Hadžić.

On smatra da takva politika nije državni interes, jer budžet nije moneta za potkusurivanje već žila kucavica naše Crne Gore.

“Budžet se mora izglasati, građani moraju dobiti svoje i biti što zadovoljniji, a političku borbu u kojoj se negdje slažemo ili ne, nastavimo bez ugrožavanje uvećanih plata, penzija, socijalnih davanja”, zaključio je Hadžić.

