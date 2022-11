Grant šema od 300 hiljada EUR za preduzetnice i mlade u biznisu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović i šefica Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa, predstavili su grant šemu za podršku preduzetnicama i mladima u biznisu čija je ukupna vrijednost 300 hiljada EUR.

Grant šema Unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz podršku ženskom i preduzetništvu mladih će pružiti podršku projektima koji za cilj imaju jačanje kapaciteta mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) u vlasništvu žena i mladih, kroz direktnu grant podršku, sa ciljem doprinosa ekonomskom rastu.

„Kako bi bili ekonomski nezavisni i konkurentni na tržištu, važno je da podržimo žene i mlade u sticanju vještina i iskustva, da ih ohrabrimo da vode sopstvene biznise i da upravljaju svojom imovinom i da se dodatno osmjele da svoje ideje pretvore u djela u svojoj državi“, poručio je Đurović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva, kazao da i dalje postoji velika barijera za dostizanje ekonomske nezavisnosti i žena i mladih, najčešće zbog otežanog pristupa izvorima finansiranja i ohrabrio ih je da se prijave na poziv.

Đurović je dodao i da se u narednom periodu mora intenzivno raditi na društvenoj i ekonomskoj inkluziji i kontinuiranom ekonomskom osnaživanju, kako mladih na kojima ostaje budućnost države, tako i žena, sa ciljem da se rodna diskriminacija pretvori u neupitnu rodnu ravnopravnost.

„Želimo da naša privreda bude otpornija, a da bi bila otpornija mora biti inkluzivna, pametna, zasnovana na principima digitalne i cirkularne ekonomije, jer ćemo samo tako zajednički doprinijeti održivom ekonomskom razvoju ovog društva“ poručio je Đurović.

Popa je kazala da do ekonomskog rasta i prosperiteta dolazi kada žene i mladi napreduju na tržištu rada, ali da su prepreke na tom putu brojne.

“Ova grant šema pružiće ženama i mladim preduzetnicima sa dobrom idejom direktnu finansijsku pomoć za razvoj njihovih biznisa, čime pokazujemo da su osnaživanje žena i mladih preduzetnika prioritet za EU”, istakla je Popa.

Ona je ukazala na potrebu da država sistemski i na sveobuhvatan način pristupi rješavanju problema žena i mladih i time pokaže da je njihovo ekonomsko osnaživanje prioritet i Crne Gore.

Poziv je podržan i od Sekretarijata Savjeta za konkurentnost, koji će svojim aktivnostima nastojati da što veći broj ženskih preduzeća dobije informacije o ovom načinu finansiranja.

Kako je objasnila predstavnica Sekretarijata, Marija Šuković, uporedo sa tim nastaviće da rade na poboljšanju rodne ravnopravnosti kroz uvođenje rodno odgovornog budžetiranja, orodnjavanje javnih nabavki i implementaciju MEST IWA 34 dokumenta koji daje definicije ženskih preduzeća, kroz orodnjavanje ključnih vladinih strateških dokumenata i legislative.

Iz Ministarstva su podsjetili da je grant šema finansijski podržana od EU u okviru Instrumenta pretpristupne podrške za jačanje konkurentnosti i inovacija IPA 2020 i crnogorske Vlade.

U cilju upoznavanja sa glavnim karakteristikama poziva i načinom apliciranja, biće organizovane info sesije u još tri opštine – Bijelom Polju 25. novembra, Nikšiću 29. novembra i Baru 2. decembra.

