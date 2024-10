Godina izuzetnih rezultata i ključnih koraka ka EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ova godina će ostati upamćena po izuzetnim rezultatima i ključnim koracima na putu ka cilju – da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije (EU) do 2028. godine, poručio je glavni pregovarač, Predrag Zenović.

On je danas, sa crnogorske strane, otvorio sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Crne Gore i Evropske komisije (EK), dok se u ime Komisije obratila kopredsjedavajuća, zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnoj direkciji za susjedsku i politiku proširenja, Sindi van den Bogert.

„Osvrćući se na proteklu godinu, i prvu godinu rada 44. Vlade, kao i prema planovima do kraja ove godine, možemo slobodno reći da se nalazimo u prelomnom trenutku našeg pregovaračkog procesa“, poručio je Zenović.

On je, kako je saošteno iz Ministarstva evropskih poslova, podsjetio je Crna Gora, od prethodnog sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo održanog u Briselu prošle godine, intenzivno radila na ispunjavanju svih preuzetih obaveza iz poglavlja 11, 12 i 13, o kojima je raspravljano na Pododboru.

Bogert je podsjetila da se sastanak održava nakon Međuvladine konferencije održane u Briselu 26. juna, na kojoj je Crna Gora dobila završna mjerila za poglavlja vladavine prava 23 i 24, i na taj način utemeljila put do sljedeće faze privremenog zatvaranja poglavlja.

“Čestitam na dostizanju ove prekretnice. EK podržava vaše ambiciozne planove za napredak u procesu pristupanja i pokrenula je rad na planiranju zatvaranja svih poglavlja do kraja 2026. godine. Međutim, lopta je na terenu Crne Gore, koja treba da pojača svoje napore i ubrza napredak u svim oblastima kako bi se to postiglo. Posao koji Crna Gora radi mora biti temeljan i kredibilan i ne može se požurivati”, rekla je Bogert.

Ona je istakla da, da bi se ovaj cilj ostvario, Crna Gora treba da zadrži isti fokus i duh koji je zemlju doveo na junsku IGC, uz punu posvećenost ostvarenju rezultata, snažno političko upravljanje i međustranački rad na pronalaženju zajedničkog jezika o neophodnim EU reformama.

“Takođe, u vašem je interesu da održavate odlične odnose sa svim državama članicama EU, a posebno sa svojim susjedima, kako bi oni ostali vaši jaki saveznici”, istakla je Bogert.

Govoreći o pregovaračkom poglavlju 11, Zenović je istakao intenzivan rad na pripremi Implementacionog plana za uspostavljanje Integriranog administrativnog i kontrolnog sastava (IAKS) i Agencije za plaćanja.

On je dodao da vjeruje da će ovaj dokument biti usvojen do kraja ove godine. Komisija je to pozdravila i istakla značaj drugog dijela završnih koja se odnose na pokazivanje dovoljnog, mjerljivog napretka.

Kada je riječ o Poglavlju 12 – Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, Zenović je naglasio da se Strategija Crne Gore za transpoziciju i implementaciju pravne tekovine EU za to poglavlje kontinuirano sprovodila, i najavio da će u narednom periodu biti uloženi dodatni napori u pogledu jačanja administrativnih kapaciteta kao i nužne infrastrukture.

Zenović je podsjetio da je usvojena Strategija razvoja sektora ribarstva do 2029. godine, s Akcionim planom za prenošenje, implementaciju i sprovođenje pravne tekovine EU, kao i Zakon o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi, koji su od posebnog značaja za pregovaračko poglavlje 13.

On je najavio da će do sredine naredne godine biti usvojena dodatna zakonska rješenja u toj oblasti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS