Gjeloshaj: U toku priprema odluke o ograničenju marži

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izrada odluke o ograničenju marži je pri kraju i obuhvatiće više artikala od prethodne odluke Limitirane cijene, poručio je potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj.

On je kazao da su prije desetak dana ograničene marže na pet osnovnih namirnica, podsjetivši da je tada najavljena izrada nove odluke o ograničavanju marži na više stotina artikala i to nakon istraživanja koje se sprovodi sa potrošačima.

„Izrada odluke je pri kraju i obuhvatiće više artikala od prethodne odluke Limitirane cijene i primjenjivaće se nakon sprovedenih zakonskih procedura, usvajanja na Vladi i objavljivanja u Službenom listu”, naveo je Gjeloshaj.

On je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, kazao da se sve aktivnosti sprovode u punoj koordinaciji, onako kako je već najavio premijer Milojko Spajić.

„Naš cilj je da savremenim i evropskim metodama postignemo procvat životnog standarda naših građana i puni ekonomski razvoj”, poručio je Gjeloshaj.

On je rekao da je briga o standardu građana, koja je izražena u javnosti, veoma pozitivna, te da je sada svakako jasno da je 44. Vlada ta koja je najviše uradila za njih, očuvala standard, spriječila rast cijena i uporedo povećala plate i penzije.

