Finansijsko poslovanje NPCG stabilno

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Finansijsko poslovanje Nacionalnih parkova Crne Gore (NPCG) je stabilno, ocijenjeno je na sjednici Upravnog odbora preduzeća.

Na sjednici je saopšteno da je menadžement NPCG u prethodnom periodu redovno obavještavao Upravni odbor preduzeća o finansijskom poslovanju i prezentovao tražene podatke o ostvarenim prihodima i rashodima.

“Svi podaci do sada ukazuju na to da je finansijsko poslovanje JPNPCG stabilno”, zaključeno je na sjednici, saopšteno je iz NPCG.

Na sjednici je, kako se navodi, posebna pažnja posvećena poslovanju preduzeća u posljednjih šest mjeseci.

Dodaje se da je na sjednici konstatovano je da je povodom izrade završnog računa, kako za 2021. tako i za prošlu godinu, angažovan revizor i da je prvi put nakon višegodišnjeg uzdržanog mišljenja dobijeno pozitivno mišljenje revizora na finansijske iskaze za prošlu godinu.

Članovi Upravnog odbora JPNPCG osvrnuli su se i na navode bivšeg direktora Aleksandra Bulatovića, pa je zaključeno da će za narednu sjednicu Upravnog odbora Služba za finansijske poslove pripremiti Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima do 30. juna.

“Nakon razmatranja izvještaja od strane Upravnog odbora isti će biti objavljen na zvaničnom sajtu JPNPCG i dostupan široj javnosti”, kaže se u saopštenju.

Na sjednici je poručeno da su finansije i finansijsko poslovanje NPCG dostupne svim nadležnim organima i institucijama na provjeru.

“S tim u vezi, Upravni odbor i JPNPCG u narednom periodu neće se oglašavati na proizvoljne i netačne navode bivšeg direktora Aleksandra Bulatovića”, poručili su iz NPCG.

