Fakturisali zakupninu za Kraljičinu plažu bez PDV-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Hotelsko-turističko preduzeće (HTP) Miločer fakturisalo je od 2007. godine Adriatic propertiesu zakupninu hotela Kraljičina plaža u iznosu od 350 hiljada EUR godišnje, u koji nije uračunat porez na dodatnu vrijednost, pokazao je izvještaj revizora o poslovanju za 2020. godinu.

Vijesti pišu da je zbog te, ali i drugih utvrđenih nepravilnosti bivšeg menadžmenta, Odbor direktora zadužio izvršnog direktora da pokrene krivični postupak pred nadležnim tužilaštvom protiv bivše uprave i bivših članova Vlade.

HTP Miločer, koji je u stoodstotnom vlasništvu Vlade, fakturisao je rente na tromjesečnom nivou. Ugovor o zakupu hotela Kraljičina plaža iz 2007. godine, kao i aneks iz 2012. godine pokazuju da zagarantovana renta iznosi 350 hiljada EUR na godišnjem nivou.

Zakupnina je navedena u neto iznosu, a HTP je vršilo fakturisanje u bruto iznosu, sa PDV-om na godišnjem nivou 350 hiljada EUR umjesto da na taj iznos obračuna i naplati PDV. List piše da su za 60,74 hiljade EUR potcijenjeni prihodi od zakupa, neto rezultat prije oporezivanja, kao i potraživanje od zakupca.

Iz Adriatic propertiesa su objasnili da zbog arbitražnog postupka koji je u toku ne mogu ništa da komentarišu.

”S obzirom na status arbitražnog postupka koji je u toku i u kome je HTP Miločer jedna od strana, ne možemo dati bilo kakav komentar”, kazali su predstavnici Adriatic propertiesa.

Vijesti su nedavno objavile i da je revizor utvrdio da ne postoji činidbena garancija od 20 miliona EUR za gradnju novog hotela Kraljičina plaža.

“Ugovorom o zakupu između HTP Miločer i Adriatic Properties iz 2007. godine, predviđene su činidbene garancije. Nijesmo dobili na uvid informaciju od izvršnog direktora po pitanju činidbenih garancija. Garancije su predviđene na iznose do 20 miliona EUR i 500 hiljada EUR”, navodi se u izvještaju revizora.

Vlada premijera Željka Šturanovića je 15. januara 2007. dala zeleno svjetlo da se zaključi ugovor o zakupu na 30 godina hotela Sveti Stefan, Vile Miločer i Kraljičina plaža. Potpis su tada stavili direktori HTP Budvanska rivijera i HTP Miločer, kao i predstavnici Aidway investments limited sa Britanskih djevičanskih ostrva, Ministarstvo turizma Vlade i Aman resorts.

