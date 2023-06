EU želi da pomogne u stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska unija (EU) želi da podrži crnogorske preduzetnike i pomogne u stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja, a osmislila je niz programa podrške poslovnoj zajednici, uključujući bespovratne grantove, zajmove i garancije.

EU u Crnoj Gori i Privredna komora (PKCG) danas su na događaju Karavan preduzetništva u Evropskoj kući obilježili Dan mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP), predstavljajući aktuelne programe podrške.

Zamjenik ambasadorke EU u Crnoj Gori, Rikardo Seri, rekao je da EU želi da podrži crnogorske preduzetnike i da pomogne u stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja.

“EU je osmislila niz programa podrške poslovnoj zajednici, uključujući bespovratne grantove, zajmove i garancije. Ekonomski i investicioni plan EU ima za cilj da obezbijedi devet milijardi EUR bespovratnih sredstava za region Zapadnog Balkana, a Crna Gora će biti važan dio toga”, poručio je

PKCG je, kako je saopšteno, aktivna u implementaciji EU projekata.

Predstavnica PKCG, Tanja Radusinović, kazala je da kroz projektne aktivnosti rade na podizanju kapaciteta MMSP.

“Jako je važno da MMSP znaju više o mogućnostima koje pružaju evropski programi, zato PKCG već tri godine, uz podršku EU, organizuje Sajam EU projekata. Sajam će se ove godine održati u septembru”, istakla je Radusinović.

Na događaju su predstavljene mogućnosti za MMSP u okviru više programa Evropske unije (EU).

Dušan Polović iz Ministarstva javne uprave predstavio je program Digitalna Evropa.

„Digitalna Evropa je novi program EU fokusiran na uvođenje digitalne tehnologije u javnu upravu, za građane i za privredu”, kazao je Polović.

Više o mogućnostima koje nudi EU u partnerstvu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), učesnici su mogli da čuju od njeniih predstavnika, Matije Dautovića i Selme Demirović.

Program za unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) kombinuje kredite EBRD i bespovratna sredstva koja finansira EU, a koja su kroz partnerstvo sa Crnogorskom komercijalnom bankom (CKB) postala dostupna firmama u Crnoj Gori.

“Kroz ovaj program, preduzeća mogu da apliciraju za ulaganje u novu opremu i poslovno osavremenjavanje, koje im može pomoći da povećaju svoju produktivnost, smanje operativne troškove i povećaju energetsku efikasnost i poboljšaju usklađenost sa EU standardima”, rekla je Demirović.

Preduzećima je na raspolaganju i program Savjeti za mala preduzeća, u cilju unapređenja njihovog poslovanja.

“Ovaj program, EBRD u Crnoj Gori sprovodi od 2002. godine i do sada su podržali preko 800 preduzeća da unaprijede svoj biznis. Putem ovog programa, EBRD takođe organizuje brojne obuke za preduzeća i konsultante na različite teme”, istakao je Dautović.

Jedan od programa koji je predstavljen je i ERASMUS za mlade preduzetnike, program razmjene za preduzetnike, koji pruža priliku novim, odnosno potencijalnim preduzetnicima, da razvijaju poslovne ideje učeći od iskusnih preduzetnika o vođenju biznisa.

Prema riječima Kerima Međedovića iz Agencije za lokalnu demokratiju, Erasmus se realizuje na teritoriji 45 zemalja – 26 zemalja EU, Albanije, Jermenije, Bosne i Hercegovine, Islanda, Kosova, Moldavije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Turske i Ukrajine.

Na raspolaganju je i program jedinstvenog tržišta – Single Market, koji predstavlja važan mehanizam podrške za MSP.

Crna Gora je prva država Zapadnog Balkana koja se pridružila ovom programu vrijednom 4,2 milijarde EUR.

Direktorica Biznis start centra, Ivana Tomašević, predstavila je Evropsku mrežu preduzetništva, koja je aktivna u okviru programa Jedinstvenog tržišta. Ona pruža pomoć preduzećima u inoviranju i širenju poslovanja na međunarodna tržišta.

“To je najveća svjetska mreža podrške malim i srednjim preduzećima”, istakla je Tomašević.

Pored toga, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja sprovodi programske linije za podršku učešću u međunarodnim programima za podršku inovacijama, koje je predstavila Savica Vujičić.

Riječ je o podršci za učešće u stubu III Inovativna Evropa EU Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Horizont Evropa. Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja za ovu godinu je izdvojilo 50 hiljada EUR za nove projekte u okviru ove programske linije.

“Cilj je da se putem ovog segmenta konkursa sufinansiraju pripremne aktivnosti za podnošenje projektnih prijava, kako bi se podstaklo učešće crnogorskih institucija u ovom izuzetno konkurentnom i najvećem EU programu za istraživanja i inovacije”, zaključila je Vujičić.

