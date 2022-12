EPCG planira gradnju tri gasne elektrane

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) u okviru novog investicionog ciklusa koji je pokrenula planira gradnju tri glasne elektrane ukupne instalisane snage od 400 megavata.

Iz državne energetske kompanije Vijestima je objašnjeno da je riječ o hibridnoj elektrani baziranoj na gasnoj turbini snage minimum 50 megavata u blizini Luke Bar sa potencijalnim obnovljivim izvorima, kombinovanoj elektrani na gas snage minimum 150 megavata u okviru lokacije blizine kompleksa Kombinata aluminijuma (KAP) u kombinaciji sa potencijalnim obnovljivim izvorima i elektrani na gas snage do 200 megavata u Pljevljima.

Da bi pripremila neophodnu dokumentaciju kompanija je na javnom tenderu izabrala konsultata koji treba da uradi Studiju sa razradom tehničkih rješenja i prethodno studiju izvodljivosti elektrana na gas u Crnoj Gori. Izrada te dokumentacije se očekuje do kraja januara naredne godine.

Studija treba da pokaže budžetsku procjenu, odnosno koliko će novca trebati za svaku fazu, uključujući i dugoročni ugovor o održavanju gasnih turbina i ostale relevantne opreme.

Iz EPCG su saopštili da je odlukom Odbora direktora kompnije od 3. decembra prošle godine pokrenut novi investicioni projekat, odnosno izrada Studije sa razradom tehničkih rješenja i prethodne studije izvodljivosti elektrana na gas u Crnoj Gori.

„Tom studijom će biti obuhvaćena analiza sljedećih scenarija – hibridna elektrana bazirana na gasnoj turbini snage mininum 50 megavata u blizini Luke Bar sa potencijalnim obnovljivim izvorima, kombinovana elektrana na gas snage minimum 150 megavata u okviru lokacije blizine kompleksa KAP-a u kombinaciji sa potencijalnimvljivim izvorima i elektranu na gas snage do 200 megavata u Pljevljima. Predloženi koncepti imaju za cilj da se omogući dugoročno korišćenje lokalnih resursa u periodu od minimum 25 gdina i u porpunoj saglasnosti sa klimatskim pravilima i prropisima EU“, kazali su iz EPCG.

Iz državne kompanije je objašnjeno da se radi o potencijalnim mogućnostima i konačne odluke će zavisiti od mnogo faktora kao što su rezultati istraživanja nafte i gase u crnogorskom podmorju, dalje energetske politike države po pitanju gasa, razmatranje opcija izgradnje gasovoda iz pravca Albanije – Jadransko jonski ili pravca Srbije ili izgradnja LNG terminala u Baru uz preferiranu opciju korišćenja domaćeg energenta ako to istraživanja dokažu.

”Inicijalna faza u razvoju investicionog projekta su trenutne aktivnosti na izradi Studije sa razradom tehničkih rešenja i prethodne studije izvodljivosti. Izradom te studije razmotriće se analiza cijelog životnog ciklusa i strategija za fazno uvođenje i konverziju elektrana od primjene čistog gasa do integracije sa obnovljivim izvorima i potencijalne konverzije u rad sa neutralnim CO2. Na osnovu Studije sa razradom tehničkih rešenja na nivou koncepta, biće izrađena prethodna studija tehno-ekonomske izvodljivosti za cijeli životni ciklus postrojenja”, kazali su u EPCG.

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izradu ove studije objavljena je 30. decembra prošle godine i nakon sprovedenog postupka i vrednovanja pristiglih ponuda, izvršen je odabir prvorangiranog ponuđača sa kojim je potpisan 17. juna Ugovor o pružanju usluga Izrada Studije sa razradom tehničkih rešenja i prethodne studije izvodljivosti za gasne elektrane. Riječ je o konsultantu SS&A Power Consultancy iz Švajcarske.

