EPCG kupila imovinu Željezare

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) kupila je imovinu Željezare od turske kompanije Tosjali.

Iz EPCG su saopštili da su ugovor o kupoprodaji potpisali predsjednik Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović i predstavnici kompanija Toscelik Profil Ve Sac Endustrisi i Toscelik Alloyed Engineering Steel Nikšić.

“Vrijednost ugovora je 20 miliona EUR, od čega je 15 miliona obezbijeđeno sredstvima kojima je država, u septembru, na aukciji u postupku otuđenja sopstvenih akcija, otkupila 3.340.757 akcija EPCG, odnosno 28,27 odsto od iznosa predviđenog za otuđenje”, podsjetili su iz EPCG.

Prema riječima Đukanovića, potpisivanjem tog ugovora, EPCG je došla u priliku da proširi svoj proizvodni portfolio, jer imovina Željezare zbog snage priključka ima veliki solarni potencijal.

“Pored toga, ovom investicijom se stvaraju preduslovi za ulaganje u pogone koji će, svojim aktivnostima, predstavljati značajnu logističku podršku proizvodnim aktivnostima EPCG”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, EPCG je, tim poslovnim aranžmanom, potvrdila posvećenost ideji prema kojoj investiranje u novu proizvodnju, naročito onu zasnovanu na obnovljivim izvorima energije, predstavlja garanciju osavremenjivanja i jačanja kako Kompanije, tako i privrednog sistema uopšte.

Iz EPCG su kazali da se ovom investicijom značajno uvećava imovina te kompanije a samim tim i Crne Gore.

“Takvo usmjerenje EPCG, u osnovi, predstavlja jedini racionalan način da se nadomjeste zaostaci izazvani činjenicom da je posljednji proizvodni objekat izgrađen prije četiri decenije te da se, u krajnjem, u vremenu globalne energetske krize, uspješno sprovede energetska tranzicija”, rekli su iz EPCG.

