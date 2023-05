Ekonomski i društveni napredak neodvojivi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Konkurentnost i solidarnost moraju imati zajednički imenitelj, a to je izgradnja uspješnog društva koja podrazumijeva punu zaposlenost, kvalitetna radna mjesta i jednake mogućnosti i socijalnu zaštitu za sve, saopštio je ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović.

On je na Porto socijalnom forumu, koji je održan u Portugalu, kazao da vrijeme i okolnosti u kojima se danas kreiraju javne politike, posebno ističu značaj modela razvoja socijalnih politika koje vlade treba da sprovode, uzimajući u obzir temeljne zajedničke ciljeve, posebno smanjenje siromaštva i socijalne inkluzije, postizanje pravednije raspodjele dohotka i stvaranje jednakih uslova za sve.

Porto socijalni forum, koji su organizovali Vlada Portugala i Evropska komisija (EK), ima za cilj da potvrdi ulogu socijalne Evrope i da nastavi sa preuzetim obavezama sa Porto socijalnog samita održanog 2021, u pravcu kreiranja inkluzivnog, fer i socijalno odgovornog društva.

Porto socijalni forum otvorili su evropski komesar za socijalna pitanja i zapošljavanje Nicolas Schmit, potpredsjednik Evropskog parlamenta Pedro Silva Pereira, premijer Portugala Antonio Costa, predsjednik Evropskog komiteta za socijalna i ekonomska pitanja Oliver Ropke, kao i ministarka rada, solidarnosti i socijalne sigurnosti Portugala Ana Mendes Godinho.

