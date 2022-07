Đurović da iskoristi zakonsku mogućnost i ograniči cijenu peleta i drva

Bijelo Polje, (MINA-BUSINESS) – Socijaldemokrate Bijelog Polja saopštile su da su zabrinute povodom izjave ministra ekonomskog razvoja i turizma, Gorana Đurovića, koji je prilikom radne posjete Bijelom Polju saopštio da Vlada neće ograničiti izvoz peleta.

“Podsjećamo ministra Đurovića da to može učiniti već sjutra. Stoga mu poručujemo da iskoristiti zakonsku mogućnost koja postoji zahvaljujući amandmanu SD-a i ograniči cijenu peleta i drva odmah”, navodi se u saopštenju.

Oni su rekli da ministar tu mogućnost ima već dva mjeseca od kad je donijet zakon o ograničenju cijena.

“Ne znamo šta čekate. Takođe, na našu inicijativu Skupština je donijela zaključak da Vlada, ukoliko postoji potreba, subvencioniše mala, mikro i srednja preduzeća kako ih ograničenje cijena ne bi potencijalo odvelo u negativno poslovanje”, rekli su iz SD-a.

Oni su naveli da Đurović imate sve zakonske mehanizme.

“Upotrijebite ih konačno. Omogućite građanima da drva i pelet kupe po povoljnijim uslovima. Pokažite da vam je stalo do standarda građana i izađite u susret stanovnicima sjevera ispunjavajući tražene zahtjeve od kojih u značajnoj mjeri zavisi egzistencija velikog broja porodica”, saopšteno je iz SD-a.

Oni su ukazali i na to da je osim povoljne cijene, potrebno da drva i pelet budu dostupni našim građanima, što trenutno nije slučaj.

“Zbog toga su pojedine zemlje i pribjegle zabrani izvoza na određeni vremenski period, za koju Đurović izgleda ne zna, čim se snebiva nad tom mogućnošću, na koju mu ovom prilikom ukazujemo. Ponavljamo, nije samo cijena problem, nego i dostupnost, jer se pelet trenutno ne može kupiti u Crnoj Gori”, dodaje se u saopštenju.

Oni su rekli da od ministra zahtijevaju da utiče na cijenu peleta i drva i da omogući tražene subvencije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS