Država želi da poboljša ponudu tokom turističke sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bolja infrastrukturna povezanost, poput bulevara koji će Budvu povezivati sa Tivtom, te izgradnja Jadransko – jonskog koridora, prioriteti su države koja želi poboljšati uslove života svojih građana, ali i ponudu tokom turističke sezone, saopštio je premijer Dritan Abazović.

On je u čestitki povodom Dana opštine Budva kazao da, nakon ranijeg turbulentnog perioda, vjeruje da je pred Budvom vrijeme političke stabilizacije i istovremenog privrednog napretka.

“Transparentnost, racionalnost i odgovornost, te čuvanje prostora kao jednog od najznačajnijih segmenata u budućem razvoju grada, dodatno obogaćivanje sadržaja turističke ponude, osvježavanje sveukupnih kapaciteta, Budvu će dodatno učvrstiti u statusu turističke metropole”, rekao je Abazović.

On je kazao da je, uz reforme i snažnu socijalnu politiku ove Vlade koja dotiče sve uzraste stanovništva, uvjeren da će građani Budve osjetiti poboljšanje životnog standarda i da će u vremenu krize izboriti sa brojnim izazovima.

Abazović je čestitao Dan opštine predsjedniku Milu Božoviću, predsjedniku Skupštine opštine Nikoli Jovanoviću, odbornicima i građanima Budve.

“Još jednom vam najsrdačnije čestitam Dan opštine, sa željom da savjesnim i nesebičnim upravljanjem doprineste daljem razvoju grada, čuvajući njegov ekološki potencijal kao dobru osnovu i zdrav resurs za napredne projekte čiji će nosioci biti generacije koje tek dolaze”, zaključio je Abazović.

