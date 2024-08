Drvoprerađivači protestovali ispred Vlade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mali drvoprerađivači iz Rožaja i Berana protestovali su danas ispred zgrade Vlade i tražili poništavanje tendera Uprave za gazdovanje šumama i lovištima za redovnu sječu i smjenu direktora Uprave, Miloša Rajkovića.

Sa njima je danas razgovarao državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, Andrija Delić, prenosi portal RTCG.

On je kazao da postoje naznake da bi problem mogao da bude riješen.

Delić je saopštio i da je o zahtjevima drvoprerađivača razgovarao sa ministrom, koji je, kako je dodao, poručio da će Vlada učiniti sve da oni ne ostanu bez sirovine.

Delić je poručio i da je čuvanje sjevera i ostanak ljudi na tom području jedan od prioriteta Vlade.

“Zato ćemo učiniti sve da sačuvamo sjever i svaku naznaku razvoja sjevera”, kazao je Delić.

Malih drvoprerađivači su tražili da se uzmu u obzir zahtjevi da se realizovani javni poziv Uprave za gazdovanje šumama i lovištima za redovnu sječu poništi i organizuje novi koji će pravično vrednovati ponude i dati jednaku šansu svima za kupovinu sirovine.

Oni su kazali da je tender aposlutno namješten i da imaju za to dokaze, a ostavku direktora Uprave, osim zbog toga, traže i zbog njegovih neodgovornih nastupa u javnosti i izjava.

Mali drvoprerađivači tvrde i da je direktor Uprave za šume viđen prije raspisivanja tendera u društvu nekih od velikih koncesionara za koje je tender namješten.

