Drašković vršilac dužnosti izvršnog direktora ACG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Do izbora izvršnog direktora Aerodroma Crne Gore na međunarodnom konkursu, koji je objavljen danas, vršilac dužnosti biće Vladan Drašković, jednoglasno je odlučio Odbor direktora.

Petar Radulović, koji je do sada bio vršilac dužnosti izvršnog direktora, ostaje na poziciji zamjenika izvršnog direktora.

„Odbor direktora smatra da je, u ovom trenutku, najvažnije da Aerodromi Crne Gore tokom ljetnje sezone funkcionišu efikasno i stabilno, između ostalog, i s obzirom na rast broja putnika u odnosu na 2019. godinu“, navodi se u saopštenju.

Aerodromi su od 1. januara do 7. aprila ove godine opslužili preko 360 hiljada putnika, što je 27 odsto više u odnosu na isti period 2019.

„Prema najavama, Aerodrom Podgorica će tokom ljetnje sezone biti povezan sa više od 40 destinacija, a Aerodrom Tivat sa njih oko 40“, zaključuje se u saopštenju.

