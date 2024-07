Dow Jones porastao

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je u srijedu Dow Jones indeks dostigao novu rekordnu vrijednost, dok su S&P 500 i Nasdaq oštro pali, zbog pritiska na dionice proizvođača čipova nakon vijesti da vlasti planiraju da uvedu nove restrikcije u trgovini s Kinom.

Dow Jones indeks ojačao je 0,59 odsto na 41.198 bodova, dok je S&P 500 potonuo 1,39 odsto na 5.588 poena, a Nasdaq 2,77 odsto na 17.996 bodova.

Medijski napisi da Vlada predsjednika Joe Bidena namjerava da uvede nove, stroge, trgovinske restrikcije protiv Kine, izazvali su oštar pad cijena dionice proizvođača čipova, prenosi Hrportfolio.

Indeks tog sektora potonuo je skoro sedam odsto, što je njegov najveći dnevni pad od početka 2020. godine.

Osim toga, nastavljena je rotacija kapitala iz tehnološkog sektora, koji je predvodio po rastu posljednjih godina, u sektore koji bi mogli imati više koristi od smanjenja kamatnih stopa.

Naime, na tržištu se učvrstilo mišljenje da će američka centralna banka u septembru smanjiti kamatne stope, jer inflacioni pritisci popuštaju, dok se rast ekonomije usporava.

A to podržava rast cijena dionica u sektorima koji su do sada zaostajali.

U fokusu ulagača su i poslovni rezultati kompanija i banaka u drugom tromjesečju. Uobičajeno, većina njih obavještava o većim nego što se očekivalo zaradama.

Johnson & Johnson je obavijestio o boljim nego što se očekivalo rezultatima, pa je cijena dionice te farmaceutske kompanije značajno porasla.

Kako su porasle cijene dionica još nekoliko kompanija iz sastava Dow Jonesa, taj indeks je u srijedu, treći dan zaredom, dostigao rekordnu vrijednost.

A na većini evropskih berzi cijene dionica su pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,28 odsto na 8.187 bodova, no frankfurtski DAX skliznuo je 0,44 odsto na 18.437 poena, a pariski CAC 0,12 odsto na 7.570 bodova.

