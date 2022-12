Dolar oštro pao u odnosu na japanski jen

London, (MINA-BUSINESS) – Vrijednost dolara pala je ove sedmice prema korpi valuta, najviše u odnosu na japanski jen, dok prema ostalim valutama kurs “zelene novčanice” nije značajnije oscilirao.

Indeks dolara, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke, u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, oslabio je 0,35 odsto na 104,33 boda.

Istovremeno, dolar je skliznuo 0,3 odsto u odnosu na evropsku valutu, pa je cijena eura dostigla 1,0615 USD, prenosi SEEbiz.

Kurs dolara prema japanskoj valuti potonuo je 2,8 odsto na 132,8 jena (JPY).

Snažan rast jena uslijedio je nakon što su čelnici japanske centralne banke olabavili kontrolu nad prinosima na obveznice na redovnom sastanku ranije ove sedmice, što je prvi korak ka normalizaciji monetarne politike nakon godina izuzetno podsticajne politike podrške ekonomiji.

Na jen je pozitivno uticala i vijest da je Vlada povećala procjenu ekonomskog rasta u narednoj godini, jer očekuje veće privatne investicije i rast plata.

U poređenju sa drugim važnim svjetskim valutama, kurs dolara nije značajnije oscilirao.

Tako se, između ostalog, kretao u uskom rasponu u odnosu na evropsku valutu, u zavisnosti od toga da li su novi ekonomski pokazatelji upućivali na to da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) podići kamatne stope na viši nivo od očekivanog ili na niži.

Nakon serije povećanja od 0,75 procentnih poena, Fed je u decembru podigao kamatne stope 0,5 poena, u rasponu od 4,25 do 4,5 odsto, njihov najviši nivo u posljednjih 15 godina.

Fed će i naredne godine nastaviti da povećava kamatne stope, pa su procjene čelnika centralne banke pokazale da bi konačna kamatna stopa, na kojoj će se zaustaviti ciklus povećanja kamata, mogla dostići 5,1 odsto.

To znači da bi naredne godine Fed mogao povećati kamatne stope za dodatnih 0,75 procentnih poena, u rasponu od pet do 5,25 odsto.

I Evropska centralna banka (ECB) je na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici, na kojoj je povećala kamatne stope za 0,5 procentnih poena, najavila da će i naredne godine, zbog visoke inflacije, nastaviti sa podizanjem kamatnih stopa.

Zbog agresivnog povećanja kamatnih stopa Fed-a, dolarski indeks je u septembru dostigao najviši nivo u posljednjih 20 godina, ali je od tada izgubio oko osam odsto. Međutim, u odnosu na početak ove godine, indeks dolara je porastao oko devet odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS