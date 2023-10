Dolar ojačao prema korpi valuta

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na valutnim tržištima vrijednost dolara prema korpi valuta prošle sedmice je porasla jer je inflacija u Sjedininjem Američkim Državama (SAD) i dalje visoka, pa se očekuje da će kamate ostati na povišenim nivoima duže nego što se procjenjivalo.

Dolarov indeks, koji prati vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je prošle sedmice 0,5 odsto, na 106,65 bodova.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti ojačao 0,7 odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,051 USD.

Kurs dolara porastao je i prema japanskoj valuti, 0,15 odsto, na 149,55 jena (JPY).

Na početku sedmice dolar je bio pod pritiskom jer je nekoliko zvaničnika američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) poručilo da možda ključne kamate neće trebati dodatno povećavati.

Međutim, u drugoj polovini sedmice dolar se oporavio jer se pokazalo da je inflacija u SAD-u i dalje visoka.

U septembru su, naime, potrošačke cijene porasle 0,4 odsto na mjesečnom i 3,7 odsto na godišnjem nivou, što je nešto više od očekivanja analitičara.

Temeljna stopa inflacije, bez cijena hrane i energije, porasla je 0,3 odsto na mjesečnom i 4,1 odsto na godišnjem nivou, koliko se i očekivalo.

To je i dalje znatno iznad ciljanog nivoa Fed-a od dva odsto, pa se ponovo počelo špekulisati o dodatnom povećanju kamatnih stopa Feda.

Tim više što su novi podaci pokazali i da su proizvođačke cijene u septembru porasle iznad očekivanja.

Čak i ako Fed ne poveća kamate još jednom, one će zbog sporog popuštanja inflacije ostati na povišenim nivoima još duži period, kažu analitičari.

Zbog toga su krajem sedmice ponovo porasli prinosi na državne obveznice, što je podržalo jačanje dolara.

O špekulacijama u vezi kamata, kao i novim ekonoskim pokazateljima, i ubuduće će zavisiti kako će se vrijednost dolara kretati prema ostalim najvažnijim svjetskim valutama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS