Dolar ojačao prema korpi valuta

London, (MINA-BUSINESS) – Dolar je ove sedmice prema korpi valuta ojačao, nakon što je predsjednik američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), Jerome Powell, najavio da očekuje dalje povećanje kamata.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je 0,6 odsto na 102,89 bodova.

Pritom je kurs dolara prema evropskoj valuti porastao 0,5 odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,0890 USD, prenosi Hrportfolio.

Cijena dolara porasla je i prema japanskoj valuti, 1,3 odsto na 143,7 jena (JPY), blizu najviše vrijednosti u sedam mjeseci.

Nakon što je sedmicu ranije vrijednost dolara prema korpi valuta skliznula na najnižu vrijednost u više od mjesec, sada se američka valuta blago oporavila.

Jačanje dolara uslijedilo je nakon što je u izvještaju Kongresu o ekonomskoj situaciji, Powell ponovio da će se kamatne stope vjerovatno morati dodatno povećati kako bi se suzbila inflacija.

Visina povećanja će, kako je rekao Powell, zavisiti od budućih ekonomskih pokazatelja. U vezi sa špekulacijama da bi Fed već krajem godine mogao početi da smanjuje kamate, Powell je kazao da rezanje kamata ne očekuje tako skoro.

Nakon više od godinu rasta kamata, ciklus povećanja cijene novca u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) je pri kraju. No, ostaju pitanja hoće li Fed kamate povećati još jednom, ili dva puta u ovoj godini, na koje nivoe i koliko će se dugo cijena novca zadržati na tim povišenim vrijednostima.

Kako se inflacija u zapadnim ekonomijama i dalje kreće na visokim vrijednostima, centralne banke nastavljaju s povećanjem cijene novca.

Ulagače su iznenadile britanska i norveška centralna banka agresivnijim nego što se očekivalo povećanjem ključnih kamata, za 0,5 procentnih poena.

Kamate je povećala i švajcarska centralna banka, a očekuje se i dalji rast kamata u eurozoni.

S druge strane, kineska centralna banka smanjila je kamatne stope kako bi podstakla rast ekonomije, a to joj omogućava relativno niska inflacija.

Ni u Japanu inflacija nije tako visoka kao u zapadnim zemljama, pa tamošnja centralna banka i dalje vodi izuzetno podsticajnu monetarnu politiku.

No, zbog toga je jen pod pritiskom, pa je njegov kurs prema euru i dolaru pao na najniže vrijednosti u više mjeseci.

