Dodijeljeni grantovi u okviru Programa prekogranične saradnje Crne Gore i Kosova

Podgorica, Peć, (MINA-BUSINESS) – Grantovi u okviru trećeg poziva Programa prekogranične saradnje između Crne Gore i Kosova, dodijeljeni su danas na svečanoj ceremoniji u Peći, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Generalna direktorica Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, Jelena Davidović, čestitala je svim aplikantima i kazala da je uvjerena da će izabrani projekti, u vrijednosti od 3,2 miliona EUR, doprinijeti dodatnom zapošljavanju, mobilnosti radne snage, socijalnoj i kulturnoj inkluziji, kao i razvoju turizma i zaštiti životne sredine dvije zemlje.

“Program se realizuje u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA 2014-2020) sa ukupnom vrijednošću od sedam miliona EUR, sa ciljem društveno-ekonomskog razvoja u pograničnom području između Crne Gore i Kosova”, navodi se u saopštenju.

Davidović je naglasila da je cilj Programa, koji je podržala Evropska unija (EU), da se jačanjem kapaciteta lokalnih institucija i nevladinog sektora podstakne razvoj prekograničnih oblasti osnaživanjem privrede, zaštite životne sredine i socijalne kohezije.

