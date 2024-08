Dodijelili preko 300 državljanstava potencijalno sumnjivim ljudima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada bivšeg premijera Dritana Abazovića je samo u tehničkom mandatu dodijelila preko 300 crnogorskih državljanstava potencijalno sumnjivim ljudima, koji mogu biti veliki teret reputaciji države, poručili su iz pokreta Evropa sad (PES).

“Skandalozna odluka Abazovićeve Vlade da u četiri posljednja dana tehničkog mandata dodijeli crnogorsko državljanstvo Naseru Ramaju zbog “velikog ekonomskog doprinosa državi Crnoj Gori”, a trenutno osumnjičenog za utaju poreza, govori kakav je odnos URA-e prema navodnoj borbi protiv kriminala”, rekli su iz PES-a.

Kako su naveli, Ramaj, osumnjičen da je poreskom utajom oštetio državu Crnu Goru za minimum dva miliona EUR, a istovremeno se preporučio da mu Abazovićeva Vlada dodijeli državljanstvo, samo je pokazatelj kakvi su profili dobijali privilegiju dok je izvršnom vlašću upravljala “ruka pravde”.

“Podsjećamo da je Abazovićeva Vlada samo u tehničkom mandatu dodijelila preko 300 crnogorskih državljanstava potencijalno sumnjivim ljudima, koji mogu biti veliki teret reputaciji naše države. Štaviše, u ovom slučaju nanose i ogromnu ekonomsku i bezbjednosnu štetu našoj državi”, naveli su iz PES-a.

Iz PES-a su pozvali aktuelnu Vladu da ispita sve detalje povodom te, kako su naveli, kontroverzne odluke i mišljenja bivših ministara unutrašnjih poslova i finansija u Abazovićevoj Vladi.

“Takođe, očekujemo da se povodom ovog slučaja oglasi još uvijek formalno predsjednik svih građana Jakov Milatović, ukoliko nije postao politička marioneta URA”, zaključili su iz PES-a.

